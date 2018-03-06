韓職》後天清晨對KT巫師 王維中春訓首度先發

王維中。（資料照，圖片取自NC恐龍官方臉書）

〔記者羅志朋／綜合報導〕韓職NC恐龍台灣左投王維中，預計台灣時間3月8日清晨4點半熱身賽對KT巫師先發，這也是王維中今年春訓首次在實戰先發，KT先發投手由朱權或洋投尼柏特（Dustin Nippert）二擇一。

今年春訓熱身賽王維中2度登板都是中繼，2月23日對耐克森英雄，王維中登板中繼2局被敲2安無失分，最快球速150公里，並三振重砲朴炳鎬；3月1日王維中對加州大學洛杉磯分校（UCLA）中繼3局被敲3安，飆出6K、無失分，飆速152公里，這兩場出賽都獲得NC總教練金卿文好評。

後天將是王維中來到NC之後，首度在實戰登板先發，表現值得關注，KT可能會推出朱權或尼柏特先發。1995年朱權出生於中國吉林，父母都是中國人，屬朝鮮族，11歲隨家人到南韓生活，後來朱權歸化韓籍，去年他代表中國隊征戰經典賽，同年在韓職出賽39場，其中12場先發，拿下5勝6敗3中繼1救援、防禦率6.61。

尼柏特具6年大聯盟資歷，2011年轉戰韓職，過去7年都效力斗山熊，2016年豪取22勝、防禦率2.95都排名全聯盟第一，順利收下年度MVP大獎，隔年的年薪升至210萬美元，為韓職史上最高薪洋將，今年轉隊到KT年薪降為100萬美元。

韓職新球季將於3月24日開打，NC前2戰在主場馬山球場迎戰LG雙子，若無意外，開幕戰由王維中、維瑞特擇一先發。