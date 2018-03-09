棒球》世界12強棒球賽 中職已有國家隊總教練人選

中華職棒29年球季開打，帶著四隊球星與台中市長林佳龍一同植樹苗、救空污！（記者廖耀東攝）



〔記者徐正揚／台中報導〕明年的世界12強棒球賽將有1組預賽在台灣舉行，中華職棒聯盟除了等待體育署協調由哪個單位主辦，也在準備國家隊總教練人選，會長吳志揚強調，如果比照日本武士隊的模式，不會由現有4隊總教練出任。

明年的12強賽是2020年東京奧運資格賽，吳志揚指出，12強賽是一級賽事，確定由中職負責組訓，是否也由中職主辦，還在等體育署協調，「體育署目前忙著國民體育法、各單項協會改選，如果早點確定，聯盟的後勤就能馬上動起來」。

吳志揚認為，從幾次中職日職交流賽與去年亞冠賽，聯盟已經有豐富的國家隊運作經驗，主辦冬季聯盟也展現承辦國際賽事的能力，情蒐工作也已經開始進行，可能徵召的球員也開始接觸。

至於國家隊總教練，吳志揚表示，若要比照日本武士隊設專職的總教練，勢必不會是中職現有4隊的總教練，聯盟已經在物色人選，「目前先做準備，如果要聘專門的總教練，就需要有專門的經費，至少要能付教練薪水」。

中華職棒29年球季開打，帶著四隊球星與台中市長林佳龍一同植樹苗、救空污！（記者廖耀東攝）



聯盟會長吳志揚。（記者廖耀東攝）

