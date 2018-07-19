中職》悍將選秀10人可望全簽 戴培峰還在談

〔記者羅志朋／新北報導〕今天早上富邦悍將一口氣簽下王正棠、陳品學、胡冠俞和蕭億銘，今年選秀另選進戴培峰、王尉永、楊彬、王詩聰、歐書誠和曾慈恩等6人，悍將領隊蔡承儒表示，還有2、3人合約還在談，這6名選手全部簽下來應該沒問題，希望在8月底之前談定。

其中，今年選秀狀元、剛從平鎮高中畢業的捕手戴培峰，簽約價碼備受關注，目前球團和經紀公司還沒談妥合約，只確定簽約金超過500萬元，蔡承儒說，還沒有結果，再等經紀人回覆。

請繼續往下閱讀...

這10名選秀球員當中，蔡承儒說，內野手王正棠、兩名投手陳品學和歐書誠是一軍即戰力，如果在二軍調整順利，下半季應該就可以在一軍出賽。

具有多年旅美經驗的陳品學，與悍將簽下2.5年複數年合約，前一年半的月薪12萬元，2020年的月薪為15萬元，他球衣背號選59號，原因是什麼?陳品學解釋，他在印地安人打球前幾年都穿59號，沒有其他想法。

從左至右為胡冠俞、王正棠、陳品學、蕭憶銘、張竣龍。（記者劉信德攝）

★陳品學

生日:1994.7.8（24歲）

身高/體重:188公分/97公斤

守備位置:投手

投打習慣:右投右打

畢業學校:穀保家商

選秀順位:2018年選秀富邦悍將第三輪指名

職棒經歷:美職克里夫蘭印地安人（2012.6-2018.3）

簽約金:無

激勵獎金:無

月薪:12萬元

背號:59

陳品學。（記者劉信德攝）

富邦悍將一口氣簽下王正棠、陳品學、胡冠俞和蕭億銘。（記者劉信德攝）

王正棠。（記者劉信德攝）