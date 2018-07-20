瓊斯盃Live》胡瓏貿、簡浩扮得分雙箭頭 台灣藍78:68擊敗印尼

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 台灣藍 21 26 19 12 78 印尼 20 16 21 11 68

第四節

末節進行5分鐘，劉錚5犯提前離場，換上蔣淯安替代，隨後藍隊打出9:3的攻勢，將分數來到75:64，藍隊取得11分領先；倒數1分鐘，兩隊仍有10分差，場邊喊出暫停。暫停過後，印尼最後一波攻擊未果，大勢幾乎底定，最終台灣藍以78:68擊敗印尼。

蔣淯安。（記者王藝崧攝）

第三節

易籃後，兩隊互有來往，單節進行5分鐘，目前藍隊靠著彭俊彥、周柏臣兩人為得分雙箭頭；隨後印尼在1分半內拉出6:0的攻勢，讓原先落後的比分一度縮至各位數分差，不過印尼犯規次數也高居不下，讓藍隊再度將分差拉開；第三節結束，胡瓏貿單節大爆發，各人攻下8分，其中罰球5投中4，2分球命中率百分百，為單節最高分；印尼方面，則由佛倫提諾6分最多。

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劉錚。（記者王藝菘攝）

第二節

次節，印尼在5分鐘內團隊失誤高達5次，也讓藍隊在這段時間內打出13:2的攻勢，其中簡浩便包辦4顆3分球，單節至今貢獻12分，目前比分37:27，藍隊取得10分領先；隨後印尼在1分半內打出8:0的攻勢，兩隊縮至5分差，場邊喊出暫停；暫停過後藍隊再度要回球權，半場結束，藍隊以47:36暫時領先印尼。

簡浩外線手感炙熱。（記者王藝菘攝）

第一節

首節，兩隊互有來往，印尼團隊犯規次數偏高，讓藍隊頻站上罰球線，不過兩隊比數仍一路緊咬，開節5分鐘，目前比分12:11，藍隊領先。藍隊在外線仍未開張，主要靠著籃下與印尼送出的團隊犯規得分；單節結束，藍隊以21:20暫時領先印尼，藍隊以蔣淯安6分最高，印尼則靠著安達卡拉9分為主要得分點。

陳冠全。（記者王藝菘攝）