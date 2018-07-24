足球》33歲卻有20歲的身體 ！C羅身體素質太「逆天」

C羅。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕葡萄牙足球巨星「C羅」（Cristiano Ronaldo）雖然在今年世足賽止步16強，而4年後過去，已經37歲的C羅還會出現在場上嗎？在回答這個問題之前，恐怕得先來看看他的體檢報告。

33歲的C羅今夏風光加盟義甲強權祖文特斯，而他在足球生涯締造了無數榮耀，世界盃冠軍卻是生涯成就中最欠缺的一塊拼圖，今年是第4度的世界盃之旅依舊抱憾出局，能否再戰下一屆還是未知數。

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不過根據祖文特斯公布的體檢報告，C羅的體脂肪率只有7%，一個正常成年男性的體脂率大約是15%到18%，而其他足球員的體脂肪率平均值則在10%至11%之間。

此外一般專業運動員全身肌肉含量，約占46%左右，但體檢報告數據卻顯示，C羅肌肉含量則高達50%，肌肉含量也直逼健美選手。

C羅身體素質超逆天。（資料照，法新社）

而雖然曾報導指出，C羅肌肉會影響他在球場上的速度和靈活性，不過C羅世界盃與西班牙的首戰，卻衝刺出高達時速所創的每小時33.98公里公里，連法國19歲天才姆巴佩（Kylian Mbappé）也望塵莫及。

不久前C羅曾在受訪時說：「我雖然已經33歲了，但身體年齡只有23歲。」。當時雖然被說太誇張，但現在看來C羅也許是太謙虛，據《每日鏡報》報導稱，C羅的身體年齡其實只有20歲，看來若C羅能繼續保持絕佳的身體狀態，想再踢進下一屆2022年卡達世界盃也許不是夢想。