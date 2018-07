足球》33歲卻有20歲的身體 ！C羅身體素質太「逆天」

C羅。(資料照,歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕葡萄牙足球巨星「C羅」(Cristiano Ronaldo)雖然在今年世足賽止步16強,而4年後過去,已經37歲的C羅還會出現在場上嗎?在回答這個問題之前,恐怕得先來看看他的體檢報告。

33歲的C羅今夏風光加盟義甲強權祖文特斯,而他在足球生涯締造了無數榮耀,世界盃冠軍卻是生涯成就中最欠缺的一塊拼圖,今年是第4度的世界盃之旅依舊抱憾出局,能否再戰下一屆還是未知數。

不過根據祖文特斯公布的體檢報告,C羅的體脂肪率只有7%,一個正常成年男性的體脂率大約是15%到18%,而其他足球員的體脂肪率平均值則在10%至11%之間。

此外一般專業運動員全身肌肉含量,約占46%左右,但體檢報告數據卻顯示,C羅肌肉含量則高達50%,肌肉含量也直逼健美選手。

C羅身體素質超逆天。(資料照,法新社)

而雖然曾報導指出,C羅肌肉會影響他在球場上的速度和靈活性,不過C羅世界盃與西班牙的首戰,卻衝刺出高達時速所創的每小時33.98公里公里,連法國19歲天才姆巴佩(Kylian Mbappé)也望塵莫及。

不久前C羅曾在受訪時說:「我雖然已經33歲了,但身體年齡只有23歲。」。當時雖然被說太誇張,但現在看來C羅也許是太謙虛,據《每日鏡報》報導稱,C羅的身體年齡其實只有20歲,看來若C羅能繼續保持絕佳的身體狀態,想再踢進下一屆2022年卡達世界盃也許不是夢想。

Revealed: Cristiano Ronaldo's Juventus medical shows he is fitter than a 20 year old https://t.co/6gMXj2uo7m pic.twitter.com/5uGTtdi4pc