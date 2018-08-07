U18男籃》馬建豪、譚傑龍合砍46分 台灣不敵南韓居分組第2

馬建豪持球進攻。（取自FIBA官網）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2018年亞洲U18青年籃球錦標賽，台灣隊先後擊敗印度、敘利亞取得預賽2連勝，今和勁敵南韓爭奪分組第一。松山馬建豪、泰山譚傑龍合力砍下46分，仍無力抵擋對手多點開花，最終台灣以86：97落敗，取得分組第2，晉級8強資格賽。

台灣與南韓過去在U18賽場交手，近4次碰頭台灣隊吞下3連敗。今年的U18，南韓陣中有5名200公分的長人，團隊平均身高達194公分，而台灣平均189公分，陣中能抗衡的內線僅有203公分的譚傑龍、200公分的林正。

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開局台灣隊一度領先，但南韓憑藉身高優勢在禁區得利，不斷造成我國球員犯規，「松山KD」馬建豪在首節倒數階段飆進3分球，單節拿下9分，助隊扳平，次節南韓則打出25：20攻勢要回領先。

林彥廷。（取自FIBA官網）

譚傑龍拿下21分、15籃板。（取自FIBA官網）

易籃後，南韓攻勢更加猛烈，單節拿下26分，加上台灣隊數度籃下放槍，讓對手一舉取得雙位數領先；決勝節譚傑龍三分球加上章富溢籃下放進2分，一度縮小差距，但遲遲無法壓過對手，最終以11分差落敗，取得分組第2晉級8強資格賽，將遇上C組第3的巴林。

雙方爭球。（取自FIBA官網）

台灣隊馬建豪攻下全隊最高25分、5籃板，譚傑龍21分、15籃板次之；南韓200公分長人李賢重（Hyunjung Lee，音譯）攻下全場最高26分、13籃板，朴慕炳（Moobeen Park）25分次之。

台灣隊總教練黃萬隆。（取自FIBA官網）

李賢重攻下全場最高分。（取自FIBA官網）

馬建豪攻得全隊最高25分。（取自FIBA官網）