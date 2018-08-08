U18男籃》第三節只拿3分種敗因 台灣輸巴林無緣8強

台灣隊不敵巴林，無緣8強。（取自FIBA官網）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2018年亞洲U18青年籃球錦標賽，台灣隊今日與巴林爭取8強門票，卻在第三節僅拿3分，即使末節試圖追分仍功虧一簣，最終以65：76落敗，自2008年以來首次無緣8強。

台灣首節打完以16：26落後，但第二節靠著嚴防及強攻，單節打出23：9，半場結束取得39：35領先。

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不過，巴林第三節拿到20分，而我國第三節5分49秒一分未得，單節僅林彥廷拿2分及馬建豪罰球1分，導致落後對手達到13分。台灣末節雖試圖追分，但巴林都能回敬三分球，且我國最後幾分鐘幾乎無力再戰，最多落後達17分，也無緣8強。

台灣隊林彥廷。（取自FIBA官網）

台灣隊馬建豪。（取自FIBA官網）

台灣此仗在三分線出手44次僅中10球，反觀巴林23投9中，外線手感低迷讓20次三分出手成為空包彈，是台灣小將此仗輸球關鍵。「阿美族彈簧腿」林彥廷攻下全隊最高19分，陳范柏彥8分、馬建豪13分、林勵8分、林正8分。

至於巴林8強將碰上實力堅強的菲律賓，此仗表現最佳為陣中得分王拉希德（Mustafa Rashed）23分、阿里（Baqer Ali）21分，禁區悍將阿布庫拉（Karim Aboukuora）雖只拿到4分，但抓下19記籃板，哈莫達（Muzamil Hamoda）14分、12籃板。

台灣隊陳范柏彥。（取自FIBA官網）

台灣隊。（取自FIBA官網）