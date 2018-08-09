中職 Live》王柏融二壘安打退黃亦志 桃猿5：1悍將

2018/08/09 20:02

球隊

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

桃猿

 0 2 2 1 5 7

1

悍將

0

 1 0

1

2

1

第四局

郭永維擊出中間穿越安打，藍寅倫犧牲觸擊，推進跑者上二壘，王柏融在2人出局後敲出帶有1分打點的左外野方向落地安打，打回球隊第5分，也把黃亦志打退場。

第三局

林泓育三壘方向滾地球造成傳球失誤，郭嚴文敲出中外野方向平飛安打，劉時豪獲得四壞球保送，形成滿壘，朱育賢擊出中外野方向落地安打，帶有兩分打點，桃猿4：1領先。

第二局

2上，朱育賢在2人出局後獲得四壞球保送，郭永維適時擊出二壘安打，助隊先馳得點，藍寅倫再捕一支安打，打回第2分。

2下，林哲瑄、林宥穎：獲得四壞球保送，形成1人出局一二壘有人，陳凱倫擊出滾地球，郭永維接起後傳向二壘發生失誤，二壘跑者回本壘得分，悍將追回1分。　

第一局

1上，林智平、陳俊秀先後敲安形成2出局一二壘有人，林泓育集出內野滾地球出局，未能助隊先馳得點。

1下，張正偉敲出中間穿越安打，陳品捷犧牲觸擊，一壘跑者上二壘，胡金龍擊出內野安打安打，攻占一三壘有人，蔣智賢的一壘方向滾地球，桃猿一壘手陳俊秀接起後傳向本壘阻殺三壘跑者遭，林益全擊出中外野方向飛球遭接殺。

先發名單：

 Lamigo桃猿

棒次

 富邦悍將

 藍寅倫  RF

1

 張正偉  RF

 林智平  3B

2

 陳品捷  LF

 王柏融  CF

3

 胡金龍  DH

 陳俊秀  1B

4

 蔣智賢  3B

 林泓育  DH

5

 林益全  1B

 郭嚴文  2B

6

 林哲瑄  CF

 劉時豪  C

7

 于孟馗  SS

 朱育賢  LF

8

 林宥穎  C

 郭永維  SS

9

 陳凱倫  2B

 蘇俊羽

先發

 黃亦志
相關關鍵字： 中職

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