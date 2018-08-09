中職 Live》王柏融二壘安打退黃亦志 桃猿5：1悍將

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球隊
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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R
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H
|
E
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桃猿
|0
|2
|2
|1
|5
|7
|
1
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悍將
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0
|1
|0
|
1
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2
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1
第四局
郭永維擊出中間穿越安打，藍寅倫犧牲觸擊，推進跑者上二壘，王柏融在2人出局後敲出帶有1分打點的左外野方向落地安打，打回球隊第5分，也把黃亦志打退場。
第三局
林泓育三壘方向滾地球造成傳球失誤，郭嚴文敲出中外野方向平飛安打，劉時豪獲得四壞球保送，形成滿壘，朱育賢擊出中外野方向落地安打，帶有兩分打點，桃猿4：1領先。
請繼續往下閱讀...
第二局
2上，朱育賢在2人出局後獲得四壞球保送，郭永維適時擊出二壘安打，助隊先馳得點，藍寅倫再捕一支安打，打回第2分。
2下，林哲瑄、林宥穎：獲得四壞球保送，形成1人出局一二壘有人，陳凱倫擊出滾地球，郭永維接起後傳向二壘發生失誤，二壘跑者回本壘得分，悍將追回1分。
第一局
1上，林智平、陳俊秀先後敲安形成2出局一二壘有人，林泓育集出內野滾地球出局，未能助隊先馳得點。
1下，張正偉敲出中間穿越安打，陳品捷犧牲觸擊，一壘跑者上二壘，胡金龍擊出內野安打安打，攻占一三壘有人，蔣智賢的一壘方向滾地球，桃猿一壘手陳俊秀接起後傳向本壘阻殺三壘跑者遭，林益全擊出中外野方向飛球遭接殺。
先發名單：
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Lamigo桃猿
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棒次
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富邦悍將
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藍寅倫 RF
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1
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張正偉 RF
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林智平 3B
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2
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陳品捷 LF
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王柏融 CF
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3
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胡金龍 DH
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陳俊秀 1B
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4
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蔣智賢 3B
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林泓育 DH
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5
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林益全 1B
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郭嚴文 2B
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6
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林哲瑄 CF
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劉時豪 C
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7
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于孟馗 SS
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朱育賢 LF
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8
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林宥穎 C
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郭永維 SS
|
9
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陳凱倫 2B
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蘇俊羽
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先發
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黃亦志