中職 Live》王柏融二壘安打退黃亦志 桃猿5：1悍將

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 桃猿 0 2 2 1 5 7 1 悍將 0 1 0 1 2 1

第四局

郭永維擊出中間穿越安打，藍寅倫犧牲觸擊，推進跑者上二壘，王柏融在2人出局後敲出帶有1分打點的左外野方向落地安打，打回球隊第5分，也把黃亦志打退場。

第三局

林泓育三壘方向滾地球造成傳球失誤，郭嚴文敲出中外野方向平飛安打，劉時豪獲得四壞球保送，形成滿壘，朱育賢擊出中外野方向落地安打，帶有兩分打點，桃猿4：1領先。

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第二局

2上，朱育賢在2人出局後獲得四壞球保送，郭永維適時擊出二壘安打，助隊先馳得點，藍寅倫再捕一支安打，打回第2分。

2下，林哲瑄、林宥穎：獲得四壞球保送，形成1人出局一二壘有人，陳凱倫擊出滾地球，郭永維接起後傳向二壘發生失誤，二壘跑者回本壘得分，悍將追回1分。

第一局

1上，林智平、陳俊秀先後敲安形成2出局一二壘有人，林泓育集出內野滾地球出局，未能助隊先馳得點。

1下，張正偉敲出中間穿越安打，陳品捷犧牲觸擊，一壘跑者上二壘，胡金龍擊出內野安打安打，攻占一三壘有人，蔣智賢的一壘方向滾地球，桃猿一壘手陳俊秀接起後傳向本壘阻殺三壘跑者遭，林益全擊出中外野方向飛球遭接殺。

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