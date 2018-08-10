MLB》一次擁有三名終結者 運動家牛棚究極進化

運動家補進雙城終結者羅德尼。（圖片取自運動家隊推特）

〔體育中心／綜合報導〕運動家隊透過交易，將今年雙城隊的終結者羅德尼（Fernando Rodney）交易過來，讓前陣子剛補進國民後援投手凱利（Shawn Kelley）的鐵牛棚繼續壯大。

羅德尼今年在雙城隊出賽46場比賽，拿下25次救援成功，防禦率3.09，FIP3.79，送出50次三振，19次保送，每局被上壘率為1.4。

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他來到運動家後，將有很高的機率不會繼續接任終結者的角色，領先時甚至只能在七局之前登板，因為本季運動家已經有三位相當優秀的牛棚投手，分別是崔南（Blake Treinen）、崔維諾（Lou Trivino）以及法米利亞（Jeurys Familia）。

今年運動家隊的牛棚在七局之後的防禦率為3.21，對手打擊率為2成13，是全美聯第二名的成績，此外每局被上壘率1.15也是美聯第三名（統計資料到8/10前），崔南、崔維諾以及法米利亞這三位後援投手本季優異的表現居功厥偉。

崔南今年超強。（資料照，法新社）

運動家隊開季在不被看好的情況下打破眾人眼鏡，目前以68勝47敗位居美聯外卡第二的席次，領先水手隊三場勝差，只落後給外卡第一的洋基4.5場。分區部分，運動家隊在美聯西區落後給龍頭太空人隊5場勝差，今年季中運動家一共補進兩名別隊的終結者，分別是大都會隊的法米利亞以及雙城隊的羅德尼。此外他們還靠著交易補進老虎隊的先發投手費爾斯（Mike Fiers）。