太空人重砲柯瑞亞。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕因背傷本季缺陣30多場比賽的太空人游擊手柯瑞亞(Carls Correa),上周從傷兵名單歸隊,昨天在對上洛磯的比賽上演背後接球的精彩美技,最後太空人以12:1大勝。

柯瑞亞這球預測球的落點錯誤,緊急踩煞車後才慌忙把球拾起傳向一壘,但是姿勢相當奇特,連自己都周圍的隊友都笑了。官網也稱讚這球「讓人驚艷」。

雖然是發生小失誤,但柯瑞亞事後解釋:「當左打的球員把球打到我這來的時候,有99%球會是上旋的,我第一步會那樣移動是因為我春訓時很努力練習想要把它做好,可是球往其他方向轉了。」

.@TeamCJCorrea’s getting fancy on us. pic.twitter.com/Kr1YvBFzHr