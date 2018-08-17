亞運》台灣、南北韓之戰激烈 「移動長城」姚明現身觀賽（圖輯）

姚明現身場邊。（特派記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕亞運台灣女籃今日與南北韓聯軍戰到延長賽，最終以87：85力退對手，拿下2連勝，這場比賽，韓國聯隊派來了聲勢浩大的加油團，另外，NBA傳奇球星姚明也現身觀戰。

姚明去年上任中國籃協主席後力圖整治，由於中國國家男籃還要進行史坦克維奇盃的賽程，他身兼男女籃領隊，比自家男籃還要早到，昨天就抵達雅加達，引起選手村一陣騷動，龐大身軀還差點擠不進主辦單位準備的接駁車，今天也現身台灣和南北韓聯軍之戰查看敵情。

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南北韓聯軍組成啦啦隊。（特派記者林正堃攝）

南北韓聯軍組成啦啦隊。（特派記者林正堃攝）

南北韓聯軍組成啦啦隊。（特派記者林正堃攝）

台灣隊中鋒包喜樂。（美聯社）

南北韓聯軍組成啦啦隊。（美聯社）

台灣隊中鋒包喜樂。（美聯社）

台灣隊取得2連勝。（美聯社）

台灣隊阻止金韓寶上籃。（美聯社）

韓國聯隊張美京面對彭詩晴防守。（法新社）

包喜樂防守朴慧真。（美聯社）

台灣隊彭詩晴上籃。（特派記者林正堃攝）

台灣隊鄭伊秀和韓國聯隊金韓寶爭球。（法新社）

台灣隊黃英利進攻。（法新社）

台灣隊黃品蓁上籃。（美聯社）

台灣隊彭詩晴投籃。（法新社）

台灣隊王維琳防守。（法新社）

彭詩晴吸引包夾傳球。（美聯社）