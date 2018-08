高球》Indy Women in Tech錦標賽遇大雨沒打完 曾雅妮抓老鷹（影音）

台灣女將龔怡萍。(資料照,記者陳志曲攝)

〔記者趙新天/綜合報導〕美國LPGA巡迴賽Indy Women in Tech錦標賽第2回合,今天遇上大雨,比賽無法全數打完,目前台灣女將龔怡萍、徐薇淩同以138桿並列23名。

Indy Women in Tech錦標賽第2回合,在當地時間中午過後就遇上大雨,後半段比賽一再延誤,到下午6時30分才復賽。戰至8時22分天色太暗,比賽再度宣布休兵,等天亮再補賽。

5名台灣女將有4人打完第2回合,龔怡萍這回合打出68桿,徐薇淩71桿,兩人同以138桿並列23名。

錢珮芸這回合打出5個博蒂、只有1個柏忌,68桿作收,總計140桿並列48名。曾雅妮第2回合打得不錯,繳出67桿,打了5個博蒂、2個柏忌,還在第17洞第2桿從球道攻上果嶺,球落地後倒旋回拉進洞打下老鷹,這個老鷹讓她以141桿並列64名,目前已在晉級線之上。李旻第2回合還有5洞要打,總計高於標準桿4桿。

