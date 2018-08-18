高球》Indy Women in Tech錦標賽遇大雨沒打完 曾雅妮抓老鷹（影音）

台灣女將龔怡萍。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者趙新天／綜合報導〕美國LPGA巡迴賽Indy Women in Tech錦標賽第2回合，今天遇上大雨，比賽無法全數打完，目前台灣女將龔怡萍、徐薇淩同以138桿並列23名。

Indy Women in Tech錦標賽第2回合，在當地時間中午過後就遇上大雨，後半段比賽一再延誤，到下午6時30分才復賽。戰至8時22分天色太暗，比賽再度宣布休兵，等天亮再補賽。

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5名台灣女將有4人打完第2回合，龔怡萍這回合打出68桿，徐薇淩71桿，兩人同以138桿並列23名。

錢珮芸這回合打出5個博蒂、只有1個柏忌，68桿作收，總計140桿並列48名。曾雅妮第2回合打得不錯，繳出67桿，打了5個博蒂、2個柏忌，還在第17洞第2桿從球道攻上果嶺，球落地後倒旋回拉進洞打下老鷹，這個老鷹讓她以141桿並列64名，目前已在晉級線之上。李旻第2回合還有5洞要打，總計高於標準桿4桿。

台灣女將曾雅妮。（資料照，記者趙新天攝）

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原本領先的美國女將莎拉絲，趕在大雨來襲之前，以69桿完成第2回合，總計131桿仍居排頭。不過稍後被南韓朴城炫追上，兩人並列領先。朴城炫這回合打上17個果嶺，進帳9個博蒂、無柏忌，完美的63桿作收。

日本女將畑岡奈紗和美國的丹妮兒．姜，以兩桿之差並列第3，都是133桿。

台灣女將曾雅妮。（資料照，記者趙新天攝）

〔記者趙新天／綜合報導〕美國LPGA巡迴賽Indy Women in Tech錦標賽第2回合，今天遇上大雨，比賽無法全數打完，目前台灣女將龔怡萍、徐薇淩同以138桿並列23名。

Indy Women in Tech錦標賽第2回合，在當地時間中午過後就遇上大雨，後半段比賽一再延誤，到下午6時30分才復賽。戰至8時22分天色太暗，比賽再度宣布休兵，等天亮再補賽。

5名台灣女將有4人打完第2回合，龔怡萍這回合打出68桿，徐薇淩71桿，兩人同以138桿並列23名。

錢珮芸這回合打出5個博蒂、只有1個柏忌，68桿作收，總計140桿並列48名。曾雅妮第2回合打得不錯，繳出67桿，打了5個博蒂、2個柏忌，還在第17洞第2桿從球道攻上果嶺，球落地後倒旋回拉進洞打下老鷹，這個老鷹讓她以141桿並列64名，目前已在晉級線之上。李旻第2回合還有5洞要打，總計高於標準桿4桿。

台灣女將龔怡萍。（資料照，記者陳志曲攝）

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原本領先的美國女將莎拉絲，趕在大雨來襲之前，以69桿完成第2回合，總計131桿仍居排頭。不過稍後被南韓朴城炫追上，兩人並列領先。朴城炫這回合打上17個果嶺，進帳9個博蒂、無柏忌，完美的63桿作收。

日本女將畑岡奈紗和美國的丹妮兒．姜，以兩桿之差並列第3，都是133桿。