NBA》多年季後賽一籌莫展 拓荒者一哥也動搖？

拓荒者一哥里拉德。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕波特蘭拓荒者作為西部老牌強隊，先發陣容、實力在聯盟首屈一指，但多年都未能在西部季後賽有所突破，去年首輪又遭鵜鶘橫掃，也讓陣中一哥里拉德（Damian Lillard）意興闌珊，《ESPN》記者史密斯（Stephen A. Smith）就在節目上指出，雖然里拉德深愛波特蘭，但未來也不會排斥去洛杉磯或者紐約打球的機會。

2012年進入NBA後，里拉德馬上就躍升為拓荒者的主力，但2015年夏天，包括艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）、巴通（Nicolas Batum）在內的4名先發全離隊，拓荒者雖以5年超過1.2億美元（約新台幣35億7600萬元）的價碼跟里拉德續約，並圍繞著他打造全新陣容，然而拓荒者雖連續5年闖進季後賽，但是今年首輪又被鵜鶘4：0橫掃出局。

請繼續往下閱讀...

里拉德過去曾多次表示即使不能在拓荒者奪冠，也不會有轉去別隊組巨頭爭冠的一天，然而今天《ESPN》知名記者史密斯卻在節目中表示，雖然里拉德喜歡在拓荒者打球，但是他也絕對不會拒絕去洛杉磯或者紐約發展的機會。

「有哪個自由球員會主動來波特蘭打球？或者說，哪位自由球員會想說：『你知道嗎？我要去拓荒者跟里拉德和麥考倫打天下。』那些球員不會那麼做的！」史密斯說道，「這就是為什麼我說里拉德即使喜歡波特蘭，也不會介意未來去洛杉磯，甚至是去紐約打球。」