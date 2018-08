NBA》多年季後賽一籌莫展 拓荒者一哥也動搖？

拓荒者一哥里拉德。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕波特蘭拓荒者作為西部老牌強隊,先發陣容、實力在聯盟首屈一指,但多年都未能在西部季後賽有所突破,去年首輪又遭鵜鶘橫掃,也讓陣中一哥里拉德(Damian Lillard)意興闌珊,《ESPN》記者史密斯(Stephen A. Smith)就在節目上指出,雖然里拉德深愛波特蘭,但未來也不會排斥去洛杉磯或者紐約打球的機會。

2012年進入NBA後,里拉德馬上就躍升為拓荒者的主力,但2015年夏天,包括艾德瑞吉(LaMarcus Aldridge)、巴通(Nicolas Batum)在內的4名先發全離隊,拓荒者雖以5年超過1.2億美元(約新台幣35億7600萬元)的價碼跟里拉德續約,並圍繞著他打造全新陣容,然而拓荒者雖連續5年闖進季後賽,但是今年首輪又被鵜鶘4:0橫掃出局。

里拉德過去曾多次表示即使不能在拓荒者奪冠,也不會有轉去別隊組巨頭爭冠的一天,然而今天《ESPN》知名記者史密斯卻在節目中表示,雖然里拉德喜歡在拓荒者打球,但是他也絕對不會拒絕去洛杉磯或者紐約發展的機會。

「有哪個自由球員會主動來波特蘭打球?或者說,哪位自由球員會想說:『你知道嗎?我要去拓荒者跟里拉德和麥考倫打天下。』那些球員不會那麼做的!」史密斯說道,「這就是為什麼我說里拉德即使喜歡波特蘭,也不會介意未來去洛杉磯,甚至是去紐約打球。」

Stephen A. Smith says on First Take that Damian Lillard would want to go to the #Knicks or #Lakers. Would go on to say he would take NY over LA. #NBA pic.twitter.com/PPsz4oxN9b