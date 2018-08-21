羽球男團四強賽力戰中國 今日賽事預告與轉播

周天成。（記者林正堃攝）

各位讀者早安，自由體育替您帶來精彩的賽事與轉播囉。

2018雅加達亞運持續進行，緯來體育、愛爾達體育、公視都將轉播部分賽事；游泳50公尺自由式預賽將有吳浚鋒/林建良參賽，100公尺蝶式預賽則有陳俞蓉/黃渼茜披掛上陣，昨日黃渼茜在50公尺蝶式決賽破全國紀錄，今天又會有什麼表現，敬請期待。

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跆拳道部分，女子57公斤16強賽有林宜青參加，67公斤16強賽則由馬婷霞出賽，男子80公斤16強賽則由楊宗燁挑戰，請大家替台灣加油！

下午，舉重好手高展鴻將在男子62KG級出賽，競技體操、女排、女壘也將分頭出擊，晚間7點，羽球男團將出戰強敵中國，請大家鎖定轉播為台灣隊加油！

MLB部分，則有3場賽事轉播，分別是印地安人交手紅襪、勇士對戰海盜、紅雀對上道奇，喜愛大聯盟的朋友，千萬不要錯過。

中職部分，將有1場賽事在洲際棒球場進行；由Lamigo桃猿對上中信兄弟，猿隊推出尼克斯擔任先發，象隊則由萊福力擔任主投，喜愛棒球的朋友，千萬不要錯過這場洋投對決唷！

2018雅加達亞運

游泳

10:06 50M自由式預賽 愛爾達體育2台

10:48 100M蝶式預賽 愛爾達體育2台

19:06 50M自由式決賽 緯來體育

19:57 100M蝶式決賽 緯來體育

跆拳道

10:00 女子57KG 16強賽

11:00 女子67KG 16強賽

11:30 男子80KG 16強賽

12:00 女子57KG 8強賽

12:30 女子67KG 8強賽

12:45 男子80KG 8強賽

16:00 女子57KG 準決賽

16:40 女子67KG 準決賽

17:20 男子80KG 準決賽

18:00 女子57KG 決賽

18:20 女子67KG 決賽

18:40 男子80KG 決賽

轉播單位:

愛爾達體育3台:全程賽事轉播

緯來體育:準決賽開始轉播

公視3台:男子80KG準決賽開始賽事

舉重

12:00 男子52KG 高展鴻 東森新聞台

競技體操

13:00 女子團體/個人預賽 緯來體育台、愛爾達體育1台

女子排球 D-Live

17:30 台灣 VS 中國 愛爾達體育1台

羽球

19:00 男子團體四強賽 台灣 VS 中國 緯來體育台、愛爾達體育3台、公視3台

女子壘球

21:00 台灣 VS 中國 愛爾達體育1台

MLB

07:00 印地安人vs.紅襪 FOX體育

07:00 勇士vs.海盜 民視

10:00 紅雀vs.道奇 FOX體育3台

NPB

17:00 軟銀vs.日本火腿 FOX體育

17:30 西武vs.羅德 FOX體育3台

CPBL

18:35 Lamigo桃猿vs.中信兄弟 緯來育樂、愛爾達體育2台、CPBLTV、愛奇藝

地點:洲際棒球場