亞運》日本「怪物美少女」池江璃花子 3天就奪4金

日本美女泳將池江璃花子。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2018雅加達亞運游泳項目，日本年僅18歲的美少女新星池江璃花子開賽屢屢打破大會紀錄，至今奪得4面金牌、2面銀牌，是目前大會金牌數最多的選手。

池江璃花子先是在團體賽拿下4 x100公尺自由式接力金牌，之後的女子50公尺蝶式決賽、100公尺自由式、100公尺蝶式，不但都奪金，成績都還破大會紀錄，游泳項目自19日開賽到21日為止，池江璃花子一人囊括4金。

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其中，昨晚的100公尺蝶式決賽，池江璃花子以56秒30破大會紀錄成績奪金，中國選手張雨霏則以57秒40獲銀牌，落後池江多達1秒以上。張雨霏賽後表示，「這場比賽我知道一定會輸，放手一搏吧。」

另外，池江璃花子在女子800公尺自由式接力奪銀，加上今晚的男女400公尺混和式接力也拿到銀牌，目前她一人就有4金2銀。池江璃花子接下來還有50公尺自由式、以及1個團體接力項目。

日本隊這次在游泳項目來勢洶洶，截至今日為止，14面金牌與中國隊相同，並列最多，新加坡則有一面金牌。

日本美女泳將池江璃花子。（資料照，路透）

日本美女泳將池江璃花子。（資料照，路透）

日本美女泳將池江璃花子目前已奪得4面金牌。（資料照，路透）

日本美女泳將池江璃花子。（資料照，路透）