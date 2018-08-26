MLB》簡森連3場挨轟砸鍋 克蕭8局9K勝投飛了（影音）

〔體育中心／綜合報導〕道奇王牌克蕭（Clayton Kershaw）今在主場先發，投出本季最長8局，送出9次三振僅責失2分，然而終結者簡森（Kenley Jansen）再度砸鍋，讓教士逼出延長賽，道奇12局下敲再見安以5：4贏球，克蕭無關勝敗。

道奇首局靠馬查多（Manny Machado）三分砲先馳得點，這是他本季第30發全壘打，個人連4年達陣單季30轟，隨後道奇攻勢零星，直到第7局馬恩西（Max Muncy）擊出陽春砲，才有分數進帳，該局克蕭率先敲安，奮力衝二壘被觸殺出局。

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王牌克蕭開賽連續解決5名打者，3局上被連續安打失掉1分，隨後封鎖教士打線，7局上挨陽春砲後連續解決3人，8局上克蕭續投，馬查多傳球失誤，讓跑者上三壘，教士接著擊出滾地球推進，讓克蕭丟掉1分非責失，教士接著擊出一顆直擊壘上跑者的平飛球，被壘審裁定出局，戲劇性結束進攻。

克蕭今天用107球投完8局，為本季最長局數，送出9次三振沒有保送，被打7支安打，含1發陽春砲，掉3分其中2分責失，退場時道奇4：3領先，克蕭是勝投候選人。然而終結者簡森9局上關門砸鍋，讓克蕭勝投飛了。

簡森登板先飆揮空三振，接著一顆紅中球，被黑吉斯（Austin Hedges）擊出左外野陽春砲，被教士一棒追平，逼出延長賽。這是簡森本季被打的第10支全壘打，過去8季簡森單季最多只挨6轟。簡森提前歸隊後，連3場挨轟砸鍋，累積被敲4發全壘打，期間防禦率高達15.00。

簡森挨轟後連續解決2人，道奇9局下三上三下，雙方4：4平手進入延長賽，道奇前田健太登板，開局雖被敲安，但發動牽制成功，投完1局送出1K無失分，菜鳥左投佛格森（Caleb Ferguson）續投2局飆3K也沒失分，14局下透納（Justin Turner）敲再見二壘安打，道奇5：4贏球。

克蕭投出本季最長8局責失2分，送出9K無緣勝投。（美聯社）

簡森連3場挨轟砸鍋。（法新社）

馬查多首局開轟，連4年達陣單季30轟。（美聯社）

透納12局下敲再見二壘打，為生涯第4支再見安。（USA TODAY Sports）