亞運棒球》新台灣守護神王政浩 許總：待在業餘實在可惜

王政浩對韓國霸氣關門，堪稱「新台灣守護神」。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕「他是我心目中的怪胎!」亞運台灣隊總教練許順益，這樣形容他合庫子弟兵、陣中守護神「阿牛」王政浩。

去年初業餘比賽王政浩速球飆破150公里，吸引眾人目光，同年他參加中職測試會，但沒被球團推薦選秀，後來進合庫打球，目前仍為非正式員工，亞運台韓大戰他霸氣守住勝果，堪稱「新台灣守護神」。

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許順益表示，他在合庫帶過這麼多投手，除了前職棒球員王國進，天分和心理素質最好就屬王政浩，他說，「王政浩放在業餘實在太可惜，合庫沒辦法給相對高的待遇，他在國家隊這麼挺我，真的很感謝，只要他願意，合庫隨時可以給他上班（升正式員工）。」

台灣代表隊總教練許順益。（特派記者陳志曲攝）

許順益透露，這屆亞運王政浩不是只投1局，如果戰況有需要，可以拉長到3、4局，勝算才會提升，「有能力的人要多做一點。」

被許總誇讚心臟大顆，心理素質強大，王政浩說，「先怕對手就輸一半了，把壓力轉為動力，提醒自己勇敢對決，表現才會在對手之上。」

雖有一雙兒女要養，不過，王政浩已不再考慮挑戰職棒，他說，「現在打職棒都是強者，我還是待在業餘就好，生活穩定，在合庫也較長久。」

王政浩是許總心目中的怪咖。（特派記者陳志曲攝）