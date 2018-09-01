MLB》補強先發輪值 釀酒人向國民換來明星左投

釀酒人用兩名小聯盟球員向國民交易來岡薩雷茲。（USA TODAY）

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人在最終交易截止前以兩名小聯盟球員向國民換來岡薩雷茲（Gio Gonzalez）來補強先發輪值，同時也向白襪交易來塞德諾（Xavier Cedeno）深化牛棚。

岡薩雷茲本季至今雖僅拿下7勝11敗，自責分率4.57的成績，但他在上個賽季的賽揚獎票選中排第六名，戰績是15勝9敗，2.96的自責分率。釀酒人期待這位在大聯盟投了11個賽季的明星投手，能在球季尾聲幫助他們衝刺戰績，目前釀酒人在國聯中區排名第三，但距離第一的小熊只有5場勝差，也有機會挑戰外卡。

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釀酒人先發投手在8月的自責分率為5.04，僅領先教士的5.24及紅人的5.53，因此找來了岡薩雷茲助陣，也是希望多買一份保險。

至於塞德諾的加入，釀酒人則希望他能分擔牛棚的投球任務，特別是陣中的兩名左投詹寧斯（Dan Jennings）、哈德（Josh Hader），本季已和計投了128局。釀酒人的助理總經理阿諾德（Matt Arnold）表示，塞德諾一直是球團在關注的球員，「他常常能讓左打出局，特別是進入了九月擴編，你更有空間使用這種功能性的投手。」

塞德諾本季出賽33場皆為後援登板，25.1局的投球拿下2勝0敗的戰績，2.84的自責分率。而生涯最多出賽的球季是2015年的66場，該年也繳出了4勝1敗，2.35的自責分率。

塞德諾。（法新社）