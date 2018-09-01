亞運籃球Live》不到最後一刻不放棄！ 台灣末節追到10分落後

球隊 第一節 第二節 第三節 第四節 總分 南韓 21 24 27 15 87 台灣 11 22 20 19 72

第四節

比賽最末節，雖然仍與南韓有將近20分的差距，但台灣隊仍展現拚勁，劉錚陳冠全死命追分，讓南韓隊不敢大意，讓歸化洋將拉特里夫繼續待在場上，劉錚個人得分也突破20分，而接下來劉錚再次切入籃下出手沒進，不過胡瓏貿卻馬上補進，將兩隊比分追近到僅10分之差。

第三節

易籃後，台灣隊重整旗鼓，陳盈駿命中個人第2顆三分球，劉錚變檔後切入再砍2分，面對拉特里夫防守，陳冠全中距出手得分，不過南韓大前鋒李承炫狂抓進攻籃板，讓台灣隊無法有效追近比數。

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拉特里夫、金善亨攜手又將兩隊比數拉開，台灣隊也喊出暫停，暫停過後胡瓏貿吃掉李承炫放進2分，劉錚賞給對手一計麻辣鍋，然而李政玹飆進南韓此役第9顆三分球，陳盈駿也回敬一顆三分球，但全準范還是飆進三分外線，劉錚雖然拚命追分，還是只能眼睜睜看著南韓把比數差距越拉越遠，第三節打完台灣隊以53：72落後。



第二節

次局，台灣隊在禁區還是佔不到便宜，拉特里夫才打13分鐘就已經繳出13分9籃板，台灣隊逮到南韓隊失誤，幾次快攻得手始終將比數緊咬，周柏臣籃下得手、周儀翔切入要到犯規兩罰全進，一度把兩隊分差拉近到7分，不過接下來南韓卻連標兩顆三分球，再度要回雙位數領先。

暫停過後，台灣隊還是努力追分，劉錚連續兩次在外線命中，又將比數拉近，但南韓也馬上回敬一顆三分，最後一波攻勢，南韓還是把握住最後3.7秒的進攻時間，讓拉特里夫灌籃得分，上半場結束，台灣隊以33：45落後南韓。

第一節

一開局台灣隊就靠著周柏臣出手先馳得點，陳盈駿也飆出第一顆三分球，開賽就取得5：0領先，南韓教頭馬上喊出暫停，暫停過後，南韓打出一波10：4的小高潮，將比數超前。南韓靠歸化洋將拉特里夫（Ricardo Ratliffe）在禁區大殺四方，持續保持領先優勢，第一節打完台灣以11：21暫時落後南韓。

賽前報導

〔特派記者梁偉銘／雅加達報導〕暌違48年重返亞運4強的台灣男籃，今下午1點30分再戰南韓，儘管對方肯定不再「禮讓」歸化悍將拉特里夫，隊長陳盈駿仍信心滿滿禦韓爭銅。

雖然前晚輸給中國，台灣男籃士氣仍處高檔，陳盈駿強調，沒人看好下，年輕球員一路闖關，當然要把握機會改寫歷史，「最後一場，我們毫無保留，全力爭取最佳成績！」

這群新世代拚出自信與對抗性，面對上屆仁川亞運金牌南韓，即使今夏瓊斯盃交手曾險勝，但當時201公分的拉特里夫僅打首節，如今銅牌戰已無退路，雙方精銳盡出，怎麼守住對伊朗豪奪37分的黑人悍將，將是我鋒線的嚴苛考驗。