台灣大賽》桃猿主場2連霸封王 奪冠時刻全紀錄（圖輯+影音）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿昨以10：3在主場擊敗統一獅，順利拋下藍色彩帶，奪下「金冠軍」，這也是隊史第6座總冠軍。《自由體育》特別整理出桃猿奪冠慶祝的照片，紀錄這難得的時刻。

陳禹勳上場救援，成功關門。（記者陳志曲攝）

桃猿拋下藍色彩帶，拿下金冠軍。（記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿拋下藍色彩帶。（記者陳志曲攝）

桃猿球迷拋下彩帶。（記者林正堃攝）

桃猿球迷拋下彩帶。（記者林正堃攝）

Lamigo桃猿拋下藍色彩帶，拿下金冠軍。（記者陳志曲攝）

桃猿拋下藍色彩帶，拿下金冠軍，球員衝到場上歡呼。（記者陳志曲攝）

拋下藍色彩帶，球員衝到場上歡呼。（記者陳志曲攝）

拋下封王彩帶。（記者林正堃攝）

桃猿拋下封王彩帶。（記者林正堃攝）

桃猿拋下封王彩帶。（記者林正堃攝）

桃猿拋下藍色彩帶。（記者陳志曲攝）

桃猿封王全隊圍成一圈慶祝。（記者林正堃攝）

桃猿全隊圍成一圈開心慶祝。（記者林正堃攝）

桃猿奪下台灣大賽總冠軍開心與球迷合影。（記者林正堃攝）

桃猿封王全隊慶祝。（記者林正堃攝）

林泓育獲選台灣大賽優秀球員。（記者林正堃攝）

陳俊秀締造台灣大賽MVP二連霸。（記者林正堃攝）

陳俊秀、郭永維開心收下新車。（記者林正堃攝）

中職會長吳志揚頒發冠軍獎盃給桃猿總教練洪一中。（記者林正堃攝）

劉玠廷。（記者林正堃攝）

桃猿總教練洪一中開心高舉冠軍獎盃。（記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿總教練洪一中賽後被球員拋起慶祝。（記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿總教練洪一中賽後被球員拋起慶祝。（記者陳志曲攝）

桃猿球員賽後開心擁抱慶祝。（記者林正堃攝）

朱育賢開心抱著洋投尼克斯慶祝。（記者林正堃攝）

王柏融賽後被開心的球迷包圍。（記者林正堃攝）

王柏融賽後開心和球迷擊掌慶祝。（記者林正堃攝）

王柏融賽後開心和球迷擊掌慶祝。（記者林正堃攝）

王柏融賽後開心和球迷擊掌慶祝。（記者林正堃攝）

賽後桃猿球員們開心走上觀眾席和球迷擊掌慶祝。（記者林正堃攝）

王柏融（中）向球迷揮手致意。（記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿王柏融（右）與總教練洪一中（左）開心擁抱。（記者陳志曲攝）

林泓育（中）繞場歡呼。（記者陳志曲攝）

陳俊秀（中）繞場歡呼。（記者陳志曲攝）

陳俊秀（左）被隊友倒香檳慶祝。（記者陳志曲攝）

王柏融賽後與球迷開心擊掌。（記者陳志曲攝）

王溢正與球迷擊掌致意。（記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿克恩三世與球迷擊掌致意。（記者陳志曲攝）

郭永維（中）與球迷同樂。（記者陳志曲攝）

陳禹勳與球迷擊掌致意。（記者陳志曲攝）

洪一中。（記者林正堃攝）

劉時豪。（記者林正堃攝）

陳禹勳。（記者林正堃攝）

全隊繞場感謝球迷。（記者林正堃攝）

王柏融（右）受訪時握拳歡呼。（記者陳志曲攝）