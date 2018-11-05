羽球》賽娜對戴資穎吞12連敗 印度教練：小戴狀況不算好

世界球后戴資穎。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕印度前球后賽娜（Saina Nehwal）連續在丹麥、法國羽球公開賽不敵世界球后戴資穎，吞下對戰12連敗，宛如天敵。印度羽球隊總教練戈碧查德（Pullela Gopichand）接受專訪時提到，賽娜在丹麥賽有機會贏球，因為當時戴資穎狀況不算好。

印度媒體《The Sunday Guardian》報導，戈碧查德表示，「賽娜清楚如何對付戴資穎，不幸的是，她比賽時沒有用太多的假動作，面對戴資穎，她必須要迅速移動、救球以及反擊。在丹麥公開賽中，拿下第二局後，賽娜就沒有取得領先優勢，她是有機會能逆轉贏得那場比賽，因為戴資穎那時沒打得那麼好。」

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戈碧查德說，日本好手山口茜在法國公開賽決賽中擊敗戴資穎奪冠，所以要贏戴資穎不是不可能的事情。他認為，賽娜面對戴資穎有越打越好的趨勢，可以逆轉這局面。

賽娜曾在2015年10月登上球后，接下來遇到傷痛問題，去年傷癒回歸球場。戈碧查德說，賽娜現在打得很好，沒有球員能一直處於巔峰狀態，有些球員在年初表現很棒，像是西班牙前球后瑪琳（Carolina Marin）、戴資穎，她們現在的狀況都有些下滑，辛度（PV Sindhu）也是。

戈碧查德說，賽娜曾打敗日本好手奧原希望，同樣地她也能擊敗戴資穎。對賽娜來說，獲得信心是件好事。

印度前球后賽娜。（資料照，美聯社）