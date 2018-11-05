中職》桃猿迎戰羅德 「桃園最強」門票6日開賣

由Lamigo桃猿隊主辦的2018「桃園最強」台日交流賽將於11月9日（五）起至11日（日）止連續三戰於桃園國際棒球場火熱開打。 （桃猿球團提供）



〔體育中心／綜合報導〕由Lamigo桃猿隊主辦的2018「桃園最強」台日交流賽將於11月9日（五）起至11日（日）止連續三戰於桃園國際棒球場火熱開打。

桃猿球團表示，日本職棒千葉羅德海洋隊將三度受邀來台獻技，總教練井囗資仁領軍，陳冠宇、二木康太、酒居知史、種市篤暉等強投名列在內，重砲井上晴哉、侍日本強打中村奨吾、內野新星藤岡裕大以及超級新人安田尚憲都將前來廝殺，吉祥物謎之魚和馬君攜手來台。11月9日（五）開打時間為18：35；11月10日（六）及11日（日）開打時間皆為17：05。

請繼續往下閱讀...

2018「桃園最強」台日交流賽三場門票將在11月6日（二）下午3：00於全台全家便利商店FamiPort系統以及FamiTicket全網購票網獨家預售，銷售期間至開打當日9：00。三場票價相同，資訊如下：

2018桃園最強台日交流賽門票票價：

11月9日（五）、11月10日（六）及11月11日（日） 三場票價相同。

◎東西下A、B、C、D、E、F、G區：票價1,000元不分全半。

◎東西下H、I、J、K、L、M（不含大盛區）以及東西上層看台全區：票價700元不分全半。

◎外野全區：票價600元不分全半。

千葉羅德2018桃園最強23人名單：

投手：陳冠宇、土肥星也、東條大樹、酒居知史、渡邊啓太、島孝明、岩下大輝、二木康太、種市篤暉、高野圭佑

捕手：田村龍弘、吉田裕太、宗接唯人

內野：藤岡裕大、平沢大河、安田尚憲、井上晴哉、中村奨吾、香月一也、李杜軒

外野：菅野剛士、岡大海、和田康士朗

備註：

一、2018「桃園最強」台日交流賽將於11月9日（五）起至11日（日）止連續三戰，11月9日（五）開打時間為18：35；11月10日（六）及11日（日）開打時間皆為17：05。桃猿大盛餐飲區預售票也將於11月6日（二）全面開賣。

二、右外野區規劃為千葉羅德官方應援席，讓喜愛千葉羅德加油風格的球迷朋友可以選擇。

三、芝芭、月眉、青埔、洽溪以及內厝里民內野票一律600元，位置以現場狀況為主，不提供預購服務。其他購票資訊詳見官方及售票系統公告。

四、全區皆設有半價之身心障礙優待票。

五、球團保有隨時修改、解釋或終止本活動的權利。

由Lamigo桃猿隊主辦的2018「桃園最強」台日交流賽，將於11月9日起進行三連戰。（桃猿球團提供）

由Lamigo桃猿隊主辦的2018「桃園最強」台日交流賽，將於11月9日起進行三連戰。（桃猿球團提供）