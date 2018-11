IESF》第二日賽程結束 台灣《英雄聯盟》項目晉級四強

IESF《英雄聯盟》項目,台灣今天以2:1擊敗瑞典晉級四強。(圖片取自CTESA中華民國電子競技運動協會)

〔體育中心/綜合報導〕2018 IESF世界電競錦標賽第二日賽程結束,台灣《CS:GO》項目以以2:0輸給以色列隊,無緣晉級八強。《英雄聯盟》項目台灣以2:1擊敗瑞典,晉級四強,明天將與強敵南韓在四強對決。《鐵拳7》項目,台灣選手好先生在小組賽以1勝2敗的成績,未能晉級16強。

第二日賽程結束,結果如下:

《鐵拳7》十六強(含比數)

南韓 (KOR) Chanel VS 塞爾維亞 (SRB) RuRColdHeart:4-0

菲律賓 (PHI) AK VS 伊朗 (IRI) AFK:4-0

日本 (JPN) Hakaioh VS 紐西蘭 (NEL) Dan Banter:4-0

瑞士 (SUI) KiraKira VS 瑞典 (SWE) Cyrox:4-1

泰國 (THA) Lord Bear VS 印度 (IND) Tejan:3-4

馬來西亞 (MAS) ABA VS 印度尼西亞 (IDA) Meat:1-4

芬蘭 (FIN) Jopelix VS 沙烏地阿拉伯 (KSA) Sora:3-4

《CS:GO》八強

澳大利亞 (AUS) vs 瑞典 (SWE):1-2

泰國 (THA) vs 馬來西亞 (MAS):2-0

以色列 (ISR) vs 羅馬尼亞 (ROU):0-2

葡萄牙 (POR) vs 芬蘭 (FIN):0-2

《英雄聯盟》八強

羅馬尼亞 (ROU) vs 埃及 (EGY):1-2

以色列 (ISR) vs 澳門 (MAC):0-2

南韓 (KOR) vs 芬蘭 (FIN):2-0

台灣(中華台北)(TPE) vs 瑞典 (SWE):2-1