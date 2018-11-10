IESF》第二日賽程結束 台灣《英雄聯盟》項目晉級四強

IESF《英雄聯盟》項目，台灣今天以2：1擊敗瑞典晉級四強。（圖片取自CTESA中華民國電子競技運動協會）

〔體育中心／綜合報導〕2018 IESF世界電競錦標賽第二日賽程結束，台灣《CS：GO》項目以以2：0輸給以色列隊，無緣晉級八強。《英雄聯盟》項目台灣以2：1擊敗瑞典，晉級四強，明天將與強敵南韓在四強對決。《鐵拳7》項目，台灣選手好先生在小組賽以1勝2敗的成績，未能晉級16強。

第二日賽程結束，結果如下：

《鐵拳7》十六強（含比數）

南韓 （KOR） Chanel VS 塞爾維亞 （SRB） RuRColdHeart：4-0

菲律賓 （PHI） AK VS 伊朗 （IRI） AFK：4-0

日本 （JPN） Hakaioh VS 紐西蘭 （NEL） Dan Banter：4-0

瑞士 （SUI） KiraKira VS 瑞典 （SWE） Cyrox：4-1

泰國 （THA） Lord Bear VS 印度 （IND） Tejan：3-4

馬來西亞 （MAS） ABA VS 印度尼西亞 （IDA） Meat：1-4

芬蘭 （FIN） Jopelix VS 沙烏地阿拉伯 （KSA） Sora：3-4

請繼續往下閱讀...

《CS:GO》八強

澳大利亞 （AUS） vs 瑞典 （SWE）：1-2

泰國 （THA） vs 馬來西亞 （MAS）：2-0

以色列 （ISR） vs 羅馬尼亞 （ROU）：0-2

葡萄牙 （POR） vs 芬蘭 （FIN）：0-2

《英雄聯盟》八強

羅馬尼亞 （ROU） vs 埃及 （EGY）：1-2

以色列 （ISR） vs 澳門 （MAC）：0-2

南韓 （KOR） vs 芬蘭 （FIN）：2-0

台灣（中華台北）（TPE） vs 瑞典 （SWE）：2-1