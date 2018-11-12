MLB》本季4次交手全敗 太空人想挖角水手王牌

太空人今年對派克斯頓4戰全敗。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人今年衛冕失敗，明年的先發輪值也可能出現空缺，美媒報導太空人已向同區的水手隊接洽，詢問「鷹王」派克斯頓（James Paxton）的交易可能。

大聯盟知名記者Ken Rosenthal指出，水手開放交易王牌派克斯頓，已接獲多支隊伍聯繫，洋基和太空人都是其中之一，成為美聯強隊的競爭目標。派克斯頓今年投出生涯首場無安打比賽，單季208次三振也是生涯之最，交易價值相當高。

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今年30歲的派克斯頓，本季戰績11勝6敗，防禦率3.76，每9局三振11.7次為生涯最佳，要到2020年季後才能成為自由球員，讓他成為聯盟交易熱門，派克斯頓生涯對太空人12場先發，防禦率僅2.89，本季更是壓倒性完勝，4度交手全摘勝投。

大聯盟官網點出，太空人兩大投手凱可（Dallas Keuchel）和摩頓（Charlie Morton），季後都成為自由球員，麥卡勒（Lance McCullers）動了TJ手術，王牌韋蘭德（Justin Verlander）合約進入最後一年、年齡也來到36歲，種種因素讓輪值增添不確定性，若能交易來派克斯頓，有助球隊維持競爭力。

太空人看上水手王牌派克斯頓。（資料照，法新社）