海碩盃》女雙大爆冷門！「小鋼砲」梁恩碩與李亞軒淘汰頭號種子

海碩盃女網賽，女雙台灣組合李亞軒（前）、梁恩碩（後）直落二擊敗日比野菜緒、卡拉希尼柯娃組合。（記者廖振輝攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕總獎金12.5萬美元（約386萬台幣）的台北海碩盃女網賽，首度搭檔的「小鋼砲」梁恩碩／李亞軒雙打首輪大爆冷門，6：4、6：2扳倒第1種子日本日比野菜緒／喬治亞卡拉希妮柯娃（Oksana Kalashnikova），台將近2年來賽史首勝開胡，李／梁也跌破專家眼鏡挺進8強。

23歲的李亞軒雖於單打會外次輪止步，無緣會內的她與年僅18的梁恩碩首度雙打組軍，兩人甚至還沒過練球，不料初登場歷經首局遭破、自家人球襲等亂流，如同前排的李亞軒所說：「我被打醒了！」，接下來「互破大戰」中聯手壓制左右開弓的勁敵，不但從0：2追成3：4，盤末又接連突破連搶4局先馳得盤。

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拚出信心的梁／李次盤乘勝追擊，雙破一舉拉開差距，5：2聽牌時再見破發，也為地主選手贏得近2年來第一場會內賽勝利。

女雙台灣組合李亞軒（前）、梁恩碩（後）扳倒第1種子日本日比野菜緒／喬治亞卡拉希妮柯娃。（記者廖振輝攝）

海碩盃女網賽，台灣組合李亞軒（左）、梁恩碩（右）扳倒第1種子日本日比野菜緒／喬治亞卡拉希妮柯娃，台將近2年來賽史首勝開胡。（記者廖振輝攝）

海碩盃女網賽，台灣組合李亞軒（左）、梁恩碩（右）扳倒第1種子日本日比野菜緒／喬治亞卡拉希妮柯娃，台將近2年來賽史首勝開胡。（記者廖振輝攝）

李亞軒。（記者廖振輝攝）

李亞軒。（記者廖振輝攝）