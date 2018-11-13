MLB》前三名選票都不投大谷引眾怒 光芒記者遭起底黑歷史

大谷翔平拿下美聯新人王獎項。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕聯新人王獎項今日公布，天使隊的大谷翔平擊敗洋基雙星：安杜哈爾（Miguel Andujar）、以及托瑞斯（Gleyber Torres），成功奪下這項殊榮，不過大谷翔平在30張前三名的投票當中，只拿下29票，而唯一一票沒給他的記者，是來自光芒隊的記者Dick Scanlon。

大谷翔平在30張前三名的投票當中，拿下25張第一名選票，還有4張第二名選票，他唯一沒拿到的一票就是光芒記者Dick Scanlon沒投給他的那票。Dick Scanlon第一名投票給了安杜哈爾，第二名跟第三名都給了自家新秀，分別是二壘手溫德（Joey Wendle）、左投亞柏格（Ryan Yarbrough）。

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此舉引發網友眾多不滿，許多人因此特地發文譏笑他，認為投票權應該是要給懂棒球的人。也有網友不爽地表示「誰是Dick Scanlon？為什麼他能投票？」、「Dick Scanlon看起來就像一根...生殖器（Dick）」、「Dick Scanlon是垃圾」。還有光芒球迷發文指出，他讀了許多棒球相關報導，但他真的不知道Dick Scanlon是誰，他也相信自己並不是唯一不知道他是誰的人。

還有網友拿出2017年名人堂票選的名單，Dick Scanlon許多網友發現，Dick Scanlon幾乎都投給後援投手，而當年入選的三人，他只投給了Tim Raines，知名球員葛雷諾（Vladimir Guerrero ）、I-Rod（Ivan Rodriguez）以及巴格威爾（Jeff Bagwell）都沒投（後兩者當年便入選名人堂），網友對他的投票紛紛表示爛透了。

Dick Scanlon2017年名人堂投票遭網友挖出。（圖片取自推特）

Dick Scanlon這張投票還讓網友因此遷怒光芒記者，他們拿出2016年塞揚獎的票選舉例，當時兩位光芒記者：Fred Goodall以及Bill Chastain，在塞揚票選上完全沒有投給韋蘭德（Justin Verlander）任何一票，此舉也導致韋蘭德以些微的差距輸給波瑟羅（Rick Porcello），成為當年拿下最多第一名選票卻沒拿下塞揚獎的投手。該網友也認為光芒記者不應該再得到任何票選資格。