馬拉松》志工塞五星旗讓選手失冠 自家網友怒轟：根本腦殘！

在馬拉松賽事終點前500公尺，有民眾闖入跑道，硬將國旗塞給中國選手，中國選手因干擾而失冠。（圖擷自YouTube）

〔體育中心／綜合報導〕中國蘇州馬拉松前（18）日開跑，當中國選手與衣索比亞選手在終點前激烈爭奪首位時，有志工闖入跑道硬塞五星旗給選手，讓她最後以5秒飲恨，主辦單位昨致歉並表示整起事件是個意外，賽後也試圖連絡這名選手，不過對於這樣的說法，連自家網友都不買帳、紛紛留言砲轟蘇馬主辦單位根本「腦殘」。

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綜合中國媒體報導，現年30歲的中國女子馬拉松選手何引麗，曾獲得多次馬拉松冠軍，昨在蘇州馬拉松的賽事中，與衣索比亞選手在雨中拉鋸，終點前500公尺，二人幾乎齊頭並進，在爭冠的關鍵時刻，一位身穿背心的志工突然衝入賽道，想遞國旗給何引麗，但是她無心去拿，那名志工不肯放棄，還在後面追趕。

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不料隨後又一名志工再次闖入跑道，這次更離譜，直接站在跑道上將五星旗硬塞到選手手中，受到民眾連續干擾，讓何引麗的節奏被打亂，最後以5秒之差飲恨，以亞軍作收。賽後有不少網友痛批「要不是志工干擾，中國選手應該是可以奪冠的！」

昨晚蘇州馬拉松運主辦單位在接受中國記者詢問時，則表示在終點處遞國旗給選手是國系列賽事中的一個環節， 之前舉辦過20多場賽事都沒有發生這樣的，認為是因為「當天路面濕滑，加上志工訓練不足，才造成了這起意外」，為此他們深感抱歉。

不過中國網友卻不買單，紛紛砲轟主辦單位「豬隊友」、「過終點不能再披啊，衝刺時去干擾，到底有多腦殘？」、「什麼樣的主辦單位就有什麼樣的志工」，還有人直言主辦單位「為了錢，不只出賣同胞，還打著愛國的名義道德綁架」。