NBA》勇士今傳好消息！柯瑞復原順利近期就能回歸

勇士主將柯瑞復原順利，近期應該就能回歸。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士前天不敵馬刺隊後，苦吞近期三連敗，創下主帥柯爾（Steve Kerr）執教以來最糟糕的紀錄，西部龍頭寶座也拱手讓給拓荒者，不過今天終於傳出好消息，大腿拉傷的主將柯瑞（Stephen Curry）復原良好，近期應該能順利歸隊。

柯瑞是在台灣時間11月10日，對上公鹿一役在防守時受傷，退場治療後沒有再回場上，在接受MRI檢查後，診斷出左大腿內收肌拉傷，也讓他從11月中開始就高掛免戰牌。

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勇士今天在晨間訓練時，柯瑞也跟著進行投籃訓練，狀態看起來相當不錯，移動也都沒什麼問題，讓總教練柯爾在受訪時，對於柯瑞的恢復狀況感到十分滿意。

「他在場上做了非常多的訓練，看起來感覺好多了，」柯爾說道，「我希望他可以在不久後就能回歸。」

柯瑞本季場均轟出29.5分、5籃板、6.1助攻，投籃命中率高達51.5%，三分命中率也達49.2%，勇士隊在少了他以後，不僅7戰5敗，多項進攻數據也紛紛下滑許多，隊內甚至還一度爆發「茶壺風暴」，柯瑞對於勇士隊的重要性不言而喻。

柯瑞對於勇士隊的重要性不言而喻。（資料照，法新社）