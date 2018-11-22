詹皇披紫金球衣首戰老東家騎士 今日賽事預告與轉播

詹姆斯。（資料照，歐新社）

自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

SBL今天有兩場的賽事轉播，首先晚上六點達欣將要和衛冕軍璞園交戰，兩隊在首週都未取得勝利，兩隊將在今晚力求首勝。另一戰則是由富邦對上金酒，喜愛台灣籃球的球迷朋友們，請鎖定轉播！

NBA今天也有兩場賽事轉播，首先本季轉戰湖人的「詹皇」詹姆斯（LeBron James），將要在騎士主場首次面對前東家，目前騎士2勝13敗，寫聯盟最差戰績，騎士能不能在缺少洛夫（Kevin Love）的狀況下，力抗詹姆斯領軍的紫金軍團，熱血沸騰的賽事，請鎖定轉播囉。另一場賽事則是由雷霆要面對到勇士，前一戰剛終止連勝的雷霆，要面對到目前處於連敗狀態的勇士，究竟勇士能不能找回衛冕軍的身手拿下勝利，我們拭目以待。

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SBL

18:00 達欣@璞園

20:00 富邦@金酒

轉播單位：WinTV綜合台

NBA例行賽

09:00 湖人@騎士 愛爾達體育1台

11:30 雷霆@勇士 緯來體育、愛爾達體育1台

HBL預賽

14：00 新榮高中 vs. 后綜高中

15：40 南胡高中 vs. 光復高中

17：20 三民家商 vs. 能仁家商

19：00 南山高中 vs. 泰山高中

地點：台北市立體育館1樓

轉播：FOX體育、FOX體育3台