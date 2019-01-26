中職》味全龍有望復活 三商虎將林仲秋、鄭幸生期望帶動更多企業

昔日三商虎名將林仲秋（右）、鄭幸生（左）期望帶動更多企業加入中職。（記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕頂新集團日前傳出有意讓味全龍隊復活，成為中職新球隊，當年味全龍、三商虎同1年解散，如今看在兩位昔日虎將林仲秋、鄭幸生眼裡，有感歎也有期盼。林仲秋就呼籲：「增加1隊、2隊還是太少，至少需8隊、分成兩聯盟，才有對戰刺激性。」

中職30年特展今天舉辦「三商虎日」，邀請昔日效力三商虎的名將「秋哥」林仲秋、「鯊魚」鄭幸生和球迷話當年。三商虎隊隊史僅拿過元年季冠軍，1999年球季後和味全龍隊一起走入歷史，林仲秋本是虎隊新任總教練，因此只得轉投興農牛，鄭幸生當時則是味全龍隊教練團成員之一。

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林仲秋坦言，最遺憾就是虎隊未曾奪冠，「剛剛展覽上看到那冠軍戒，多夢寐以求啊，做夢都會夢到。」

談到職棒有望增加第5隊，林仲秋疾呼不夠，他說：「以前就有學生回來問我，可能被球隊解約，未來該怎麼辦。主要還是球隊太少，像日職最少都培育球員5年，台灣可能一兩年就被迫轉行，基層教練又額滿，叫他們要做什麼？」

鄭幸生也說，樂見中職增隊，也期望帶動其他企業願意投入，讓對戰組合能夠增加。

林仲秋。（記者林宥辰攝）

鄭幸生。（記者林宥辰攝）

中職30年特展今天舉辦「三商虎日」，邀請昔日效力三商虎的名將「秋哥」林仲秋、「鯊魚」鄭幸生和球迷話當年。（記者林宥辰攝）

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