NBA》全隊七人得分上雙 字母哥率公鹿終止暴龍主場10連勝

亞德托昆波。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿今作客多倫多，全隊有7七人得分上雙「希臘怪獸」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）攻下全隊最高19分、9籃板、5助攻、4抄截還有2阻攻，展現全方位表現，終場公鹿以105：92終止暴龍本季最佳的主場10連勝紀錄。

次節開始公鹿下起三分雨，史尼爾（Tony Snell）連續命中兩顆三分球，布洛格登（Malcolm Brogdon）、威爾森（D.J. Wilson）也在外線得分，加上亞德托昆波禁區破壞力，中場取得9分領先，第三節一開始又攻出一波9：0。末節暴龍一度追至6分差，不過最後陷入進攻當機，在最後5次出手都沒有得分。

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此役公鹿展現團隊默契，全隊有7人得分上雙，由亞德托昆波19分、9籃板領銜，米德爾頓（Khris Middleton）貢獻18分、6籃板，威爾森也有16分、5籃板，全隊共命中14顆三分球。暴龍則是西亞卡姆（Pascal Siakam）砍全場最高28分，雷納德（Kawhi Leonard）16分、8籃板，先發後衛D.格林（Danny Green）手感不佳，上場12分鐘得分掛蛋。

這場勝利讓公鹿在2月3日之前維持東部勝率最高的球隊，也代表總教練布登侯澤（Mike Budenholzer）將成為東部明星隊教練，將帶領自家球員亞德托昆波及雷納德（Kawhi Leonard）、厄文（Kyrie Irving）、沃克（Kemba Walker）、恩比德（Joel Embiid）等好手。

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