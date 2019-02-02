中職》當年興農人氣有多夯？ 黃忠義:直逼兄弟象！

黃忠義說當年興農球迷人數直逼兄弟象。（記者林正堃攝）





〔記者羅志朋／台北報導〕中職開打前幾年，味全對兄弟「龍象大戰」是票房保證，味全龍解散後，興農牛二連霸時期成了超人氣球隊，台中球場常被牛迷擠得水洩不通，興農對兄弟「牛象大戰」票房強強滾。

1993年俊國熊進軍中職，戰績和人氣都吊車尾，一度還被球迷拿來當負面形容詞，說對方「你好俊國喔!」，代表你好遜之意，後來轉賣給興農，情況也不見好轉，直到1999年三商虎和味全龍相繼解散，興農牛吸收前虎將和龍將，再透過選秀大進補，2001年起開始回溫，2004、2005年達到頂峰，並完成二連霸，興農退役名將黃忠義就說，「當年興農球迷人數直逼兄弟象。」

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前興農球團員工透露，當年選秀狀元蔡仲南進球隊後，出現許多迷哥迷姐追星，大量巧克力和花寄到興農宿舍，屬名要給蔡仲南，也有很多年輕女球迷到球場加油，要說蔡仲南一手拉抬興農人氣，一點都不為過。

只是興農二連霸後，戰績逐漸走下坡，主場球迷進場也不見踴躍，經營最後兩年實行「全本土政策」，戰績慘不忍睹，台中主場平均每場僅1577人，完全不復當年勇。

打職棒訓練和比賽，辛苦在所難免，但黃忠義表示，辛苦不能掛在嘴邊，同時他認為，如果職棒比賽沒球迷進場看球，那才是真正的辛苦，球迷進場是對球員最好的回饋。

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