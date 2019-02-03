NBA》連26場轟超過30分 哈登追平喬丹鬼神紀錄

哈登爆砍43分12籃板6抄截。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕火箭今作客爵士大贏27分，「大鬍子」哈登（James Harden）猛砍全場最高43分，個人連26場得分超過30分，此役外帶12籃板6抄截，也讓他追平「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的鬼神紀錄。

哈登今天上場40分鐘，全場22投12中，命中率超過5成，包括4顆三分球，罰球更是15投全進，手感火燙轟下43分，個人連續單場得分超過30分場次來到26場，為聯盟第三長，僅次張伯倫（Wilt Chamberlain）的65場及31場紀錄。

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不只在場上飆分，哈登今天還有12籃板、5助攻、6抄截、4阻攻的全能表現，在聯盟於1973年球季開始採計抄截數據後，生涯第三度達陣「單場40分、10籃板、5抄截以上」門檻，追平A.戴維斯（Anthony Davis）和籃球之神喬丹。

James Harden recorded his 3rd career 40-point, 10-rebound and 5-steal game, tying Anthony Davis and Michael Jordan for most since steals became official in 1973-74. （via @EliasSports） pic.twitter.com/Vfie4Uvkni — ESPN Stats & Info （@ESPNStatsInfo） 2019年2月3日

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