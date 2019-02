NBA》連26場轟超過30分 哈登追平喬丹鬼神紀錄

哈登爆砍43分12籃板6抄截。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕火箭今作客爵士大贏27分,「大鬍子」哈登(James Harden)猛砍全場最高43分,個人連26場得分超過30分,此役外帶12籃板6抄截,也讓他追平「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)的鬼神紀錄。

哈登今天上場40分鐘,全場22投12中,命中率超過5成,包括4顆三分球,罰球更是15投全進,手感火燙轟下43分,個人連續單場得分超過30分場次來到26場,為聯盟第三長,僅次張伯倫(Wilt Chamberlain)的65場及31場紀錄。

不只在場上飆分,哈登今天還有12籃板、5助攻、6抄截、4阻攻的全能表現,在聯盟於1973年球季開始採計抄截數據後,生涯第三度達陣「單場40分、10籃板、5抄截以上」門檻,追平A.戴維斯(Anthony Davis)和籃球之神喬丹。

James Harden recorded his 3rd career 40-point, 10-rebound and 5-steal game, tying Anthony Davis and Michael Jordan for most since steals became official in 1973-74. (via @EliasSports) pic.twitter.com/Vfie4Uvkni