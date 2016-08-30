吳志揚促職棒第5、6隊同時產生

義大犀牛轉賣，可望在今年球季結束前有好消息。 （資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕總統蔡英文日前拋出「三支箭」議題，認為職棒有6隊的空間，和中職努力目標相同。中職會長吳志揚昨也表示，第5、6隊最好能同時產生，形成偶數隊，對賽程安排等較有利。

希望倒射「三支箭」

吳志揚回應總統提出的「三支箭」政策，但希望是三支箭倒過來射，先有6座完善、能當主場的球場，才更有可能有企業表達加盟意願。吳志揚說，已幫擴編球隊規劃選秀優先權、洋將名額優惠等，加盟金等詳細數字年底將公布。

體發會日前提出，後年就增加2支中職隊伍，吳志揚則認為還是應該依原定規劃，先讓新球隊二軍出賽1年培養實力，在此之前，期望真正有意願的企業能永續經營，若為了2018年成立新球隊，就勉強或強迫企業馬上就經營投入，是很危險的事。

義大犀牛季中喊出轉賣，和有意接手的企業正洽談中，吳志揚未具體透露進度，但他透露，雙方正朝好的方向發展，今年球季結束應該就會有好消息。