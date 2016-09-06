「2金控」球場上較勁 看球新熱點

富邦和中信兄弟同屬金控，未來在職棒相互競爭將可引起話題。（資料照，記者王藝菘攝）

林華韋扮演顧問

〔記者吳清正／台北報導〕外傳台灣體大校長林華韋是富邦接手義大犀牛的總顧問，他表示，的確有接獲徵詢，未來也會扮演類似顧問的角色。

富邦於1992年開始贊助台灣體專（台體大前身）棒球隊，當時林華韋就是總教練，長期和富邦關係緊密。林華韋目前除了擔任校長外，也是棒協副理事長和亞洲棒總秘書長，在棒球界有很好的聲望和人脈，在富邦有意接手職棒後，自然成為請益的首要人選。

林華韋表示，他主要在技術方面提供意見，像是接手球隊後首要工作必須讓戰力強盛起來，如何去找到好選手、包括洋將，來提升戰績。

總教練人選方面，除了葉君璋續任之外，外傳旅日名將郭源治也是人選，林華韋表示，這方面他並沒有建議人選。

林華韋表示，富邦贊助台體大棒球隊20幾年，其實作風很低調，並不要求一定要打冠軍，主要目的是為台灣栽培更多好手，只要富邦有需要，當然會提供協助，目前對義大這支球隊還不是很了解，在富邦接手後會持續深入了解再給予建議。

林華韋認為，富邦和中信兄弟同屬金控，在職棒相互競爭可引起話題，刺激球迷看球興趣，值得期待。