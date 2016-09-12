正港球后！柯珀美網奪冠

柯珀在美網奪冠時興奮倒地，躺在場上享受輝煌時刻。（歐新社）

玉羅剎賽前激勵奏效

「刺青辣妹」風度十足表示：「柯珀證明自己是世界第1。」（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕德國老將柯珀雙喜臨門，美國網球公開賽女單壓軸歷經3盤苦戰，6：3、4：6、6：4力退捷克「刺青辣妹」普莉絲可娃，繼年初澳網攻頂後，笑擁生涯第2座大滿貫冠軍！

柯珀拍下美網女單冠軍。（歐新社）

先前柯珀已取代地主名將小威廉絲，天助自助首度榮膺世界球后，談及同胞前輩「玉羅剎」葛拉芙的激勵，她笑著回應：「賽前她祝我好運，看來奏效了。她一直是我的偶像，我看過很多她的比賽，毫無疑問是偉大冠軍。」

柯珀今年四大滿貫中，僅法網紅土爆冷一戰出局，其餘全殺入決賽，除溫布頓草地不敵小威屈居亞軍，澳網、美網硬地都快意封后，加上里約奧運鍍銀，戰果豐碩。而拜小威美網4強輸球所賜，左手持拍的柯珀以28歲238天年紀，成為首當球后最年長選手，也是網壇1975年採電腦積分排名以來，第2位日耳曼出品球后，前一人為葛拉芙。

「努力在No.1待更久」

「今年改變很大，我對此佳績深感驚訝。」一改過往重守輕攻打法的柯珀表示，雖然上年紀，仍力保身心健康，增強體能並打得更具侵略性，「臨場更積極，具韌性又保持專注，應該是我贏球關鍵。」這位新科全球第1，也將坦然面對競爭者挑戰，「我會繼續訓練，努力在No.1待更久。」

興奮倒地 回味美好這一年

大器晚成如柯珀，美網奪冠時興奮倒地，躺在場上享受輝煌時刻，「所有的夢想都在今年成真了，我試著回味每分每秒，無論場內場外。」獨享冠軍獎金350萬美元（約1.092億台幣）的富婆，不忘鼓勵年輕4歲的後輩普莉絲可娃，「妳會有美好未來。」

第10種子普莉絲可娃斬落大小威首闖決賽，卻錯失決勝盤3：1領先，拉鋸逾2小時，慘遭經驗豐富的第2種子大逆轉，也讓柯珀回報辛辛那提爭后失利之仇，不過排名升至第7的「刺青辣妹」風度十足表示：「柯珀證明自己是世界第1。」