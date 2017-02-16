19歲菜鳥搶先發 陳仕朋拚一軍

富邦悍將19歲左投陳仕朋。（記者黃志源攝）

〔記者吳清正／高雄報導〕富邦悍將昨天進行分組練習賽，去年選秀會第2指名的19歲左投陳仕朋擔任藍隊第1任投手，陳仕朋表示，春訓以來就是以先發投手做調整，雖然希望今年就上一軍，但並不強求。

陳仕朋昨天投2局，因為要投滿球數，共面對10名打者。陳仕朋表示，第1局投得很順，但是第2局想用力投，動作有點跑掉，以致控球出現一些問題，這是自己必須想辦法克服的地方。

陳仕朋表示，春訓一開始教練團告訴他定位在先發投手，以前在西苑高中主要擔任先發和長中繼，不過，青棒打完1個盃賽就可以休息很久，職棒則必須面對一整年的漫長球季，加強體能也是他春訓的重點。

去年簽約 定位先發投手

陳仕朋去年8月底和富邦的前身義大犀牛簽約，當時二軍球季已接近尾聲，陳仕朋沒有在二軍出賽過。陳仕朋表示，今年要好好在二軍磨練，暫時不去想何時能上一軍。

陳仕朋是富邦年紀最小的投手，他表示，現在還是跟年紀相近的隊友比較熟，不過，前輩們也很照顧他，常常主動提點他，讓他學到很多東西。