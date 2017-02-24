歷年最強打線 日本宣示奪回世界一

筒香嘉智預計擔任日本隊第4棒。（資料照，記者陳志曲攝）

日本重砲筒香嘉智寫下奪回世界冠軍的目標。（取自sponichi網站）

經典賽官網 看好連4屆晉4

〔記者吳清正／綜合報導〕經典賽日本隊昨天在宮崎展開集訓，吸引5000多名球迷到場，經典賽官網也看好日本隊可以成為唯一連續4屆打進4強的球隊。

日職會長熊崎勝彥練習前勉勵日本隊，奪回世界第一。（取自侍日本官網）

日職會長熊崎勝彥特地在練習開始前到場勉勵球員，背負起全國人民的期待，奪回世界第1。日本隊在前2屆經典賽連霸，2013年準決賽以1：3敗給波多黎各。

日本隊上午10點開始練球，中田翔（日本火腿）等主力球星出現時，球迷熱情歡呼鼓掌，場面非常熱烈。日本隊先進行投手、內野的守備連繫練習，下午進行打擊和投球練習。

日本隊監督小久保裕紀表示，氣溫有點低（攝氏12度），選手也覺得非常冷，所以特別注意不要受傷，第1天的練習是要確認選手調整的狀況，看起來已經可以進入實戰。

筒香：沒贏球就什麼也不是

去年打出44支全壘打、110分打點的筒香嘉智（橫濱DeNA），被日本隊期許為第4棒主砲人選。筒香表示，面對經典賽這樣重大的比賽沒有逃避的餘地，如果不能贏球，就什麼也不是，想要奪得世界冠軍的堅強心情不會改變，相信對手也一樣。

經典賽網站認為日本隊打線是歷年最強。圖為中田翔。（資料照，記者陳志曲攝）

日本隊山田哲人連兩年達成日職30-30成就。（資料照，記者王藝菘攝）

日本隊在預賽和古巴、澳洲、中國同屬B組，經典賽官網昨天分析指出，日本隊雖然少了最受矚目的大谷翔平，投打戰力仍然非常可觀，可望在B組勝出，甚至成為唯一連4屆晉級4強的球隊。

經典賽官網指出，日本隊投手在經典賽一向有非常出色的表現，今年的打線更是歷年最強，除了筒香，連續2年達成30轟、30盜的山田哲人（養樂多）和中田等人都具長打火力，年僅22歲的鈴木誠也（廣島）也值得注意，他有機會加入山田的30、30俱樂部。

日本隊明天將進行第1場熱身賽，由武田翔太（軟銀）先發出戰軟銀隊，2月28日和3月1日在福岡巨蛋出戰中職聯隊，中職聯隊也在今天報到開始備戰，日本隊接著到大阪和阪神隊、歐力士隊熱身賽，3月7日在經典賽首戰古巴隊。

明對軟銀熱身賽，日本隊派出武田翔太先發。（資料照，美聯社）