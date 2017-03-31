環台公路大賽》陳建良亞洲第一 首披藍衫台將

2017年國際自由車環台賽最後成績

〔記者廖聿偉／屏東報導〕2017年自由車環台公路大賽昨落幕，台灣前勁車隊「小黑」陳建良於首個衝刺點「以一擋六」，用超高速擺脫對手，拿下衝刺點第一，獲得3秒的減秒獎勵，最終逆轉拿下亞洲第一，成為2012年環台賽升級為2.1級後，首位奪下藍衫的地主選手，打破馮俊凱亞洲第三的最佳紀錄。

台灣前勁隊陳建良勇奪亞洲第一藍衫。（中華民國自由車協會提供）

防護員周政宏扮演隱形功臣，賽後車手跟他擁抱道謝。 （記者廖聿偉攝）

以1擋6 把衝刺點當終點衝

台灣前勁隊陳建良（前）勇奪亞洲第一藍衫。 （中華民國自由車協會提供）

賽前陳建良總成績排第二，想要「藍袍加身」至少須搶下1個衝刺點，他開賽27公里就發動攻勢，與主集團最多拉開達5分鐘差距，形成7人領先集團，但他在7人中總排名最佳，遭其他車手聯合抵制，但仍在夾縫中求生存，最後200公尺奮力一搏，奪下衝刺點，拿下生涯首件領騎衫，他說，「我知道這是唯一的機會，所以我把衝刺點當成終點衝。」

23歲的陳建良首站發生摔車意外，從總排名102、亞洲第39名急起直追，經過後4站努力，於第二和第四站奪下亞洲單站第一，逆勢搶下藍衫。教練徐瑞德說：「很感動，陳建良始終未放棄，帶傷上陣仍全力以赴，車隊4個月的魔鬼集訓收到成效。」

前勁車隊拿下團隊總成績第9，達成預期目標，防護員周政宏扮演幕後英雄，他細心照料車手，按摩、紓壓和傷口包紮都一把罩，他說，選手經歷高強度賽事，大腿和小腿肌肉容易疲勞，腰背肌的舒緩也很重要。

右京車隊爬坡好手班哲明，最終站穩紮穩打，守住冠軍黃衫和登山王的紅點衫，成為最大贏家，拿下兩座單站冠軍的艾德溫，最終奪下衝刺王、披上綠衫，實力均衡的比利時貝爾隊則拿下團隊總冠軍。