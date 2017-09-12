辛然配對了！ 半年7冠收割美網

瑞士前球后辛吉絲（左）與詹詠然聯手拿下美網女雙冠軍，頒獎典禮上興奮地親吻金盃。（美聯社）

詹詠然大滿貫首冠

辛吉絲（左）與詹詠然今年2月起合體女雙，已聯手拿下7座冠軍。 （歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕美國網球公開賽女雙決戰，第2種子詹詠然／「瑞士公主」辛吉絲火力全開，6：3、 6：2強壓捷克第7種子荷迪絲卡／席尼亞可娃，「辛然配」6連勝1盤未失強勢攻頂，28歲的詹詠然奪下大滿貫首冠，也締造台將在美網職業舞台封后紀錄。

雙方人馬今年3月才於印地安泉、邁阿密交手，「辛然配」全都贏球。如今相隔半年紐約又相逢，老經驗的詹／辛複製贏球模式，前後排攻守默契十足，徹底壓制捷克老少，開賽第4局率先破發，一路領先下首盤到手；次盤「辛然配」乘勝追擊，第3局起再度接連突破，順勢拉開差距，連下兩城鎖定勝利，共享高達67.5萬美元（約2024萬台幣）冠軍獎金，等於每人各獲千萬。

「辛然配」自今年2月起首度合拍，已豪奪7冠，包括印地安泉、馬德里、羅馬、馬優卡、伊斯特本、辛辛那提，外加剛到手的美網大滿貫，連戰皆捷的氣勢正旺。本季結束前，「辛然配」還將聯手角逐武漢、北京及新加坡年終總決賽3項職業賽，仍有機會再創佳績。

辛吉絲讚搭檔出色

「高齡」37歲的辛吉絲寶刀未老，本屆美網包辦混雙、女雙的雙料冠軍，20年職業生涯累計25座大滿貫金盃（女單5、女雙13、混雙7），彪炳戰功更添傳奇，賽後她笑著說：「這真令人難以置信，我非常引以為傲。」

早在2013年獲選「國際網球名人堂」的辛吉絲，不吝肯定搭檔出色表現，「你們看到Latisha（詹詠然英文名）的驚人演出，尤其是在網前。我自認是截擊好手，但她秀出這些技巧，就像『極限體能王（Ninja Warrior） 』一樣，這就是她的本事。」