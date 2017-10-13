NBA季前分析》馬刺陣容老化 火箭、鵜鶘拚高飛

群雄崛起，強者為王！2017-18 NBA例行賽將於10月18日點燃戰火，本報針對東、西部共6區30支隊伍，逐區進行戰力分析及整體評比，看各球團經由今夏選秀、交易等補強後，如何在新賽季拚出競爭力。（系列六之二）

火箭保羅。（資料照，美聯社）

NBA西南區近年素有「火藥庫」之稱，「德州三雄」火箭、馬刺和小牛，加上實力不錯的灰熊和鵜鶘，競爭激烈，但火箭今夏補進明星控衛保羅，和哈登組成後場「雙核心」，加上宿敵馬刺陣容老化，火箭可望一飛沖天，成為西南區的領頭羊。

灰熊帕森斯（左2）。（資料照，美聯社）

火箭上季繳出55勝、27敗的優質戰績，在西部高居第三，主帥丹東尼讓哈登改打控球後衛，完全釋放他的天賦，場均29.1分、11.2助攻和8.1籃板，各項數據都是生涯新高，32歲保羅加入後，丹東尼打算改打「雙控球」，搭配陣中多名射手，將丹總喜愛的跑轟體系發揮到極致，季前熱身賽小試身手，拿下4勝0敗，高居西南區榜首。

鵜鶘朗度。（資料照，法新社）

傳統強隊馬刺，在總教練帕波維奇帶領下，預估仍維持單季50勝左右的實力，但這支老牌勁旅，難擋時光的摧殘，隨著上季鄧肯退休，昔日招牌「GAP」連線，僅剩帕克和吉諾比利，而兩人年歲漸高，上場時間和破壞力都衰退，加上馬刺今夏補強碰壁，僅補進上季肌腱撕裂的蓋伊，在「軍備競爭」激烈的西部，馬刺將面臨極大挑戰。

小牛D.史密斯（右）。（資料照，法新社）

小牛與灰熊 恐被強敵吞噬

擁有聯盟最強「雙塔」的鵜鶘，有潛力成為西部最大的黑馬，上季中後段從國王迎來強力中鋒卡森斯，與一哥A.戴維斯連線，雖來不及磨合、未進季後賽，但經過整個夏天的整合，兩人默契、走位配合都更到位，加上僅用1年330萬美元的低價，補進昔日明星控衛朗度，預料新球季鵜鶘將展翅高飛。

馬刺雷納德。（資料照，美聯社）

主力老化、面臨半重建的灰熊和小牛，新球季恐將被強敵吞噬，小牛今夏補強失利，主力核心仍以高齡39歲的「德國坦克」諾威斯基為主，所幸選秀會第9順位，挑中體能勁爆的新人D.史密斯，夏季聯盟場均17.8分，讓球團看到未來希望，但晉級季後賽仍不樂觀。而灰熊受到上季砸重金簽下帕森斯和康利的影響，團隊薪資捉襟見肘，補強困難，新球季恐將跟小牛競爭分區爐主。（記者廖聿偉）

（圖：資料照）