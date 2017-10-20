冰風暴下檔 挑戰賽今上映/「小鮮肉」VS.「老獅好」

統一獅持續訓練，為今天對中信兄弟的季後挑戰賽作準備。（記者黃志源攝）

蔗總佈局 穩紮穩打

〔記者羅志朋／台南報導〕中職5戰3勝制季後挑戰賽今在台南點燃戰火，中信兄弟10名投打主力缺陣，改以「小鮮肉」出征，統一獅以經驗豐富的「老獅好」應戰，獅隊總教練黃甘霖說：「不管對手是誰，我們就是穩紮穩打。」

兄弟「5虎將」林智勝、蔣智賢、王勝偉、張正偉和鄭達鴻，因紀律和私生活問題無緣征戰季後賽，陳鴻文、林煜清、林克謙和許基宏也被割捨，彭政閔因傷缺陣，兄弟季後賽28人名單，有17人在26歲以下，期待颳起「青春風暴」。

潘威倫是統一獅陣中表現穩定的老將。

（記者黃志源攝）

獅隊球員顯得老練許多，潘威倫、林岳平、陽建福、高志綱、高國慶、陳鏞基、潘武雄和劉芙豪皆身經百戰，28人名單當中，有15人超過30歲，蔗總說：「老將經驗好，臨場表現穩定，不會差到哪裡去，這是我們的優勢。」

兄弟期待颳「青春風暴」

由於兄弟缺少10名主力，外界評估戰力略勝一籌的獅隊可望輕騎過關，不過，陳傑憲認為，下半季後半段兄弟也用這批球員應戰，兩隊交手比數不會差很多，加上季後賽對方打起來沒壓力，更想要舞台表現，其實並不好打。

老將陽建福仍堅持理想，持續在投手丘上奮戰。 （記者黃志源攝）

大家看好獅贏 壓力反而大

獅隊首席教練許聖杰也說：「大家都看好統一，其實這樣我們壓力很大，反而很難打，再說球是圓的，比賽輸贏還很難說。」

獅隊今天推出布魯斯先發，本季對兄弟戰績7勝2敗、防禦率4.14，他說：「不管對手陣容如何，我絕對不會輕忽他們。」兄弟先發投手則是伍鐸，本季對獅隊拿下3勝4敗、防禦率4.13；今年2隊交手，獅隊取得24勝14敗2和對戰優勢。

獅隊今、明2天台南主場預售票分別賣出3500、4500張，兄弟週日、週一在台中洲際主場預售票也賣了6000、3000張。