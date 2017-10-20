轉運手宋家豪 奪季後賽第2勝

樂天隊宋家豪昨中繼0.2局，奪下季後賽第2勝。（取自樂天官網）

〔記者吳清正／綜合報導〕宋家豪中繼0.2局無失分，幫助樂天隊以2：1擊敗太平洋聯盟冠軍軟銀隊，宋家豪拿下季後賽第2勝，樂天隊4連勝，第2輪季後賽取得2勝1敗領先（聯盟冠軍保障1勝）。

K掉內川聖一和松田宣浩

樂天和軟銀前5局打成1：1平手，6局下軟銀隊率先上場的今宮健太擊出二壘打，1出局後輪到第4局打出全壘打的內川聖一打擊，樂天換上宋家豪中繼，宋家豪用5個150公里起跳的直球三振內川，雖然四壞球保送古巴大砲戴斯潘，對松田宣浩也全部直球對決，2好1壞球後飆出全場最快的152公里球速，讓松田站著不動被三振，化解樂天隊失分危機。

7局上樂天隊率先上場的聖澤諒打出內野安打，用觸擊推進後，嶋基宏適時二壘打攻下超前分，取得2：1領先。

樂天隊打了5場季後賽，被視為秘密武器的宋家豪已出賽3場，投2.2局無失分，只被擊出1支安打，投出4次三振。

小宋季後賽2.2局無失分

中央聯盟方面，橫濱DeNA濱口遙大先發7局失2分，宮崎敏郎和羅培茲都擊出3安打，宮崎只差三壘打就演出完全打擊，打下3分打點，以6：2擊敗聯盟冠軍廣島隊，廣島隊仍以2勝1敗領先。