因應日韓怪投 台灣拚奧運有所「側」重

南韓新面孔側投林起映。（資料照）

〔記者黃照敦／台北報導〕亞冠賽台灣隊打線被南韓新面孔林起映側投球路剋死，南韓媒體得意說，未來10年林起映可吃定台灣隊。雖是狂妄之詞，台灣隊也須嚴肅以對，提高警覺，2年後東京奧運資格賽，主要競爭對手南韓會如法炮製。

台灣隊情蒐小組林聿文表示，南韓職棒10隊每隊都有側投，人數不只1人，下勾和球速150公里各類型都有，還有專門的側投教練，「因為我們沒有啊，所以南韓就故意用側投對付台灣。」

林聿文觀察，南韓每個世代都有知名側投，如金炳賢和林昌勇，從2015年12強賽起，南韓更針對性在國家隊挑側投，對付中南美和台灣較少側投的國家。林聿文表示，不僅南韓，日本亞冠賽也有多名側投，甚至相當罕見的低肩左投，他認為，台灣隊未來可以選側投還擊，至少可以讓打線平常就習慣面對側投，但他也清楚現階段台灣側投人才太少，未來國際賽仍可能吃虧。

低肩側投投手 中職幾已絕跡

中職早期還有幾名能主宰戰局的低肩側投（潛水艇式下勾）投手，但目前幾已絕跡，過去幾年投手選秀通常都優先強調球速，9成5以上都是傳統上肩式（高壓式）投手，至於四分之三斜肩或側投類型，不僅人選少，也不受青睞。國際賽時，台灣投手都同一類型，容易被對手情蒐鎖定，加上台灣打者打慣高壓式投手，面對日韓怪投，經常一籌莫展。

台灣要進軍東京奧運，最欠缺的是大投手，但備戰時間有限，加上徵召旅外強投變數多，是否也要考慮「搞怪」一番？遴選現役特殊側投或重點人選改造，培養國家隊多元投手，並針對對手的怪投尋求破解，屆時奧運資格賽兩軍短兵相接，一戰定勝負，台灣才不至於又應變不及，重蹈敗戰覆轍。