各國職棒「怪」俠 也能投出名堂

渡邊俊介（取自網路）

側投和下勾投手雖然是少數，東西方仍有不少使用這種投球動作的名投，也不乏名人堂級的選手。

艾克斯利（取自網路）

金炳賢（資料照）

台灣早期的低肩側投投手包括曾任三商虎教練、俊國熊總教總的陳秀雄，和曾任味全龍教練的何明堂。陳秀雄曾兩度擊敗日本隊，1972年世界盃更投出2安打完封勝，飆出12次三振，引起日職球探矚目，西武隊開出90萬元簽約金，但遭到當時的體協理事長楊森勸阻而未能成行。

早期龍象戰 勾起回憶

中職開打之初味全龍陽介仁、林琨瑋和兄弟象陳憲章、吳俊億都是下勾投手，龍象大戰經常可以看到雙方投手勾來勾去，其中陽介仁是隊史唯一初登板就投出完封的投手，並在1991年7月19日對三商虎投出中職史上第1場無安打比賽。陳憲章生涯52勝有超過半數的29勝是擊敗味全龍，另有6次救援成功，對戰防禦率3.11，贏得屠龍手的封號。

現役中職投手中信兄弟鄭凱文和富邦悍將林羿豪接近側投，富邦悍將林晨樺和Lamigo桃猿新人黃子鵬偏向低肩側投。

渡邊俊介出手點最低

日本側投和下勾的名投最多，包括前南海隊（軟銀隊前身）王牌杉浦忠、前巨人隊王牌齋藤雅樹、曾經保持日職救援成功紀錄的高津臣吾、前西武隊終結者鹿取義隆、前羅德隊王牌渡邊俊介，和今年有意申請入札轉戰大聯盟的西武隊牧田和久等人。

杉浦忠大學時為了避免揮臂動作造成眼鏡晃動而改用低肩側投，1959年拿下太平洋聯盟投手五冠王（勝投、防禦率、三振、勝率、完封），並創下連續54.2局無失分紀錄，總冠軍賽更對巨人隊連續4場登板都拿下勝投，奪得隊史第1個總冠軍；下勾的渡邊俊介號稱全世界出手點最低的投手，離地面只有10到5公分，退休後還以下勾投法的專長，贏得日本打水漂大賽冠軍。

金炳賢球速近160公里

韓國低肩側投的代表性投手有打過大聯盟的金炳賢和打過日職的林昌勇，一般低肩側投的投手球速不是特別快，林昌勇曾在日職投出160公里球速，金炳賢也接近160公里。

大聯盟早期最強側投是20世紀初的華盛頓參議員隊強森，生涯417勝，也是史上第1個達成300勝和3000次三振的投手；前運動家隊艾克斯利曾投出無安打比賽，轉任救援後在1992年贏得年度MVP和塞揚獎。（記者吳清正）