7隊憑什麼？ 進入大谷射程

大谷翔平挑戰大聯盟篩選球隊限縮至7隊。（資料照）

大谷翔平投打二刀流挑戰大聯盟，篩選球隊提出西岸球隊、小市場等兩個加盟條件，刷掉包括洋基和紅襪等豪門，限縮至7支球隊（3美聯、4國聯），將依序進行面試，這些球隊有什麼樣的條件能吸引大谷？美國媒體《ESPN》撰文逐一分析。

小熊／賣艾總、梅登的臉

少數不符合兩條件的候選名單，且跟道奇一樣，簽約金額度只能給30萬美元，之所以吸引大谷，除了他能成為率領眾將的王牌投手，王牌總裁艾普斯坦和總教練梅登更是大招牌。

芝加哥記者David Kaplan就引述一名球隊高層指出，小熊費盡心思追求大谷，第一階段提出的提案非常有創意，因而獲得青睞。

天使／普砲甩肉讓出DH

符合大谷想要在西岸打球的優勢，且能和當今最強球星楚奧特打球。雖然天使擁有比道奇更具優勢的指定打擊，但目前卡著普侯斯，傳聞普砲休季正在減肥，希望新球季能守一壘，大谷不投球時就可擔任DH。

道奇／沒有救世主壓力

如果文化對大谷來說很重要，道奇坐落在美國最大的日裔社群，隊史上也有許多成功的日本投手，天氣又好，且道奇球場有利於投手，又有比其他候選名單更大的市場。

比起其他西岸球隊，道奇最大優勢就是他們是唯一勝多敗少的球隊，他加入道奇不需被當作救世主，而能扮演克蕭之後的二號先發。

教士／外野機會多誘人

如果大谷想要在西岸打球且屬意小市場球隊，教士會是最理想的選擇，當地天氣同樣十分理想，更有一座好球場，最大的誘因是教士外野有相當大的空間讓大谷發揮，除了馬格特之外，其餘外野位置都還沒有定案。

巨人／沒有日投是優勢

擁有西岸球隊所有的優勢，球場很漂亮，去年外野成績更是全大聯盟最爛，是少數能讓大谷在外野有天天先發等級機會的國聯球隊。傳聞大谷想在沒有日本投手的球隊打球，若屬實，巨人將會比道奇更佔優勢，一旦他到舊金山，還能和邦賈納來場有趣的全壘打大賽。

水手／克魯茲轉戰外野

總管狄波托已表明巨大的企圖心，將在面試時準備驚艷大谷；他先前也已宣布，願讓大谷接下指定打擊，全壘打王克魯茲則轉戰外野。水手自1998年起，每季都有日本球員，他們推銷過去前輩是如何在較少媒體的環境下打出好成績。

遊騎兵／簽約金額度第一

少數不在西岸的球隊，遊騎兵擁有全大聯盟最高的353萬5000美元簽約金額度，他們和巨人、道奇是從大谷18歲就展現出最大興趣的球隊，遊騎兵相當需要先發投手的幫忙，陣容名單也有足夠彈性讓大谷在指定打擊獲得打數。

（記者龔乃玠整理）