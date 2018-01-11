陳冠宇專訪》不計毀譽 渴望再拚東奧

陳冠宇認為，打國家隊是每個球員的夢想，他也渴望2年後能為國征奧出賽。（記者林正堃攝）

曾怕拖累球隊 亞冠賽扳回一城

陳冠宇是台灣國家隊常客，生涯歷經不少大賽，2年後若東京奧運也有機會入選，他也渴望成為國家隊一員。

陳冠宇國手生涯也歷經低潮，直到去年底亞冠賽才扳回顏面，他說，一、兩次的挫敗不會影響他的心態，未來仍會以樂觀想法為國效力。前年12強賽，陳冠宇遭荷蘭打線狙擊吞敗，去年初經典賽則對南韓苦戰，投到手指破皮，直到亞冠賽才對南韓繳出5.2局好投。

陳冠宇認為，打國家隊是每個球員的夢想，他也不例外，「這中間有想過，是不是自己會拖累球隊，但既然教練對我有信心讓我入選，我也該多信任自己一點。」

面對球迷批評 淡然自處

去年歷經經典賽、日職球季和亞冠賽，陳冠宇坦言有點累，也一度考慮是否征戰亞冠賽，但他說，「會打經典賽，是因為郭總（郭泰源）很照顧我，年底亞冠賽則是想和年紀相仿的隊友們再次拚戰。」

未來若有機會，陳冠宇也很想打奧運，「距離現在還有段時間，不知道那時候的狀況是否能入選國手，如果可以，應該會是人生中一次不錯的經驗。」

低潮時期，陳冠宇難免會面臨球迷責難，他也有一番自處方式和想法：「球迷都有繳稅嘛，我們則是國家培育出來的運動員，他們有資格批評。且就算再完美的人，也一樣可能遭批評，我不會看得那麼重。」（記者林宥辰）