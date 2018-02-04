一眉哥43分雙十 登鵜鶘得分王

鵜鶘A.戴維斯（右）生涯總得分累計至8702分，登隊史得分王。 （美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕鵜鶘A.戴維斯昨大爆發，攻下43分、10籃板，率隊114：100擊敗雷霆，A.戴維斯生涯總得分累計至8702分，超越魏斯特的8690分，登上隊史得分王，雙喜臨門。

鵜鶘「雙塔」卡森斯日前因左阿基里斯腱斷裂、整季報銷，僅剩「一眉哥」A.戴維斯苦撐，球隊因此經歷2連敗低潮，但卡森斯缺席的3戰，A.戴維斯場均30.3分、13.3籃板，扛起球隊攻守重任，他表示，「全隊都很拚，每個人都想挺身而出，此役團隊發揮得很棒。」

A.戴維斯末節豪取16分，阻斷雷霆反撲氣焰，年僅24歲就登上隊史得分王，不僅如此，籃板、火鍋也都高居球隊史上之冠，「達成這些成就是職業生涯很重要的里程碑，從我菜鳥年到現在，有教練和隊友的信任，才能不斷進步。」

雷霆「三巨頭」手感低迷，魏斯布魯克雖拿下「大三元」16分、10籃板和14助攻，但卻發生9次失誤，安東尼貢獻13分、喬治進帳15分，但3人合計54投17中，命中率僅32%，8連勝後吞下3連敗。

前役慘輸30分的衛冕軍勇士，遭主帥柯爾痛批散漫，昨碰上戰績不佳的國王，全場發生追平本季最高的25次失誤，所幸決勝期用三分球擊垮對手，終場119：104獲勝，率先拿下全聯盟最多的41勝。

杜蘭特攻下全場最高33分，「浪花兄弟」柯瑞和K.湯普森則分別進帳23和20分，但勇士此役起伏大，開賽陷入7：20落後，隨後火力全開，第3節一度取得13分領先，但末節失誤連連，又瞬間被追近至1分差，柯瑞賽後呼籲隊友要保持專注，可能因為接近明星週，心態較鬆懈，但輕敵是不好的習慣。