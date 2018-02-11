官網預測 陳偉殷、胡智為開季大聯盟出發

大聯盟官網預測，陳偉殷將被擺在先發輪值後段班。（USA Today）

胡智為（左）被評估為光芒8人牛棚之一。（美聯社）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕大聯盟春訓本週開跑，今年共7名台將參與，大聯盟官網昨預測各隊開季25人名單，台灣球員僅看好馬林魚陳偉殷、光芒胡智為搶進開季25人，將陳偉殷擺在先發輪值後段班，胡智為則是8人牛棚的一員。

馬林魚歷經清倉重建，開季25人名單充滿變數，先發投手部分，官網預測陳偉殷將是第5號先發，前4人依序為史崔利、伍雷納、康利、彼特斯。

陳偉殷受肘傷影響，近兩年無完整球季，他努力復健拚復出，官網也提到，殷仔定位取決於他的健康狀態，若手肘仍有狀況，潛力新秀阿坎塔拉（Sandy Alcantara）有機會搶下開季輪值。

光芒8人牛棚 胡智為卡位

官網並推測光芒將帶13名投手，包括胡智為、卡洛米、阿瓦拉多、艾歐瓦迪、簡寧斯等8名牛棚投手，預期卡洛米仍是終結者；另5人則是包含王牌亞契、歐多里齊等人的先發輪值，前提是亞契和歐多里齊沒被交易。

不過，光芒昨也與後援右投羅默簽約1年，預計擔綱佈局投手，這並未列入官網預測，胡智為在牛棚卡位仍具挑戰，先前在加州自主訓練的他，已飛抵佛州準備春訓，須拿出好表現證明自己。羅默下月將滿35歲，去年在光芒出賽25場、30.2局，防禦率僅1.47。

本週投入大聯盟春訓的台將還包括道奇李振昌、紅襪林子偉、小熊曾仁和、海盜張進德、印地安人張育成。