冬奧》無舵雪橇名列第38 連德安突破自我

台灣好手連德安名列冬奧無舵雪橇第38，較上屆進步一名，達成賽前設定的目標。（法新社）

〔特派記者卓佳萍／平昌報導〕無舵雪橇首面獎牌昨天產生，儘管低溫攝氏零下13度，場館仍擠爆數千名冬奧粉絲，台灣好手連德安以三趟2分34秒138，名列第38作收，每一趟秒數都突破自我，也較上屆進步一名，達成賽前設定的目標。

冬奧賽事安檢點前大排長龍。（特派記者卓佳萍攝）

賽制以兩天、4趟總和成績，決定前三名獎牌得主，前三趟前20名取得第四趟決賽門票，連德安第三趟滑出50秒545，排在20名之外，沒能晉級第四趟。

洛克尋求三連霸失敗

昨天頒出無舵雪橇首面獎牌，現場安檢比前天更嚴格，安檢點前大排長龍，民眾仍耐心忍著低溫，魚貫進場，為選手加油，歡呼聲比前兩趟更響亮，德國好手洛克尋求三連霸失敗，奧地利選手葛雷契爾以3分10秒702，摘下金牌。

無舵雪橇共有四位亞洲好手參賽，包含地主南韓，36歲印度選手凱夏文可說是另類傳奇，16歲時首度參與冬奧，這是他第六屆賽會，他要證明沒有國家資源贊助之下，也能滑到冬奧門票，他是去年底無舵雪橇亞錦賽金牌得主，連德安當時也有參賽，獲得銀牌，連德安早期曾用過這位印度好手的雪橇。

凱夏文因首趟失常滑出50秒578，本屆冬奧以總和2分28秒188、第34名作收，無緣成為亞洲第一，亞洲最佳是地主林南圭（音譯）以2分26秒672，名列第30。